04 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Le Moto g Pro a le stylet et le grand écran

Avec avoir vendu plus de 100 millions de smartphones moto g dans le monde au début de l'année 2020, Motorola dévoile désormais son nouveau moto g pro avec un écran Max Vision de 6,4 pouces s'adressant aussi bien au grand public qu'aux entreprises. Ce modèle est d'ailleurs le premier smartphone Motorola à être équipé d'un stylet.

Ce smartphone se distingue par un stylet intégré qui permet notamment de modifier des photos, prendre des notes, faire des croquis, copier-coller du texte et même d'annoter des captures d'écran. Par ailleurs, pour partager un tableau tiré d'un rapport, il suffit d'utiliser le stylet pour copier un élément spécifique et le placer dans un PowerPoint, un email ou un document. Il est même possible de le faire fonctionner dans l'application Moto Note sans même avoir besoin de débloquer le téléphone.

Le moto g pro est doté d'un appareil photo avec un système triple caméra 48 MP qui offre des photos de 12 MP avec la technologie Quad Pixel. Les photos ont d'ailleurs une plus grande clarté grâce au mode Vision Nocturne. Ce smartphone est aussi équipé d'une Action-Cam qui permet de filmer des vidéos en très grand angle en mode paysage et de faire entrer 4x plus de scène dans le cadre même en le tenant verticalement. Il est également équipé d'une caméra Macro Vision. Et pour des selfies, l'appareil photo frontal est de 16 mégapixels.

Le smartphone dispose aussi du Moto Gametime, une nouvelle fonctionnalité qui bloque les interruptions pour une expérience de jeu plus immersive. Le smartphone est équipé de haut-parleurs stéréo doubles intégrés. La technologie Dolby intelligente permet de bénéficier d'un son 50 % plus fort.

Le smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Android 10. Il est cadencé par un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core et 4 Go de RAM et une capacité de 128 Go de stockage. Le moto g pro est équipé de la technologie NFC. Ce smartphone dispose enfin d'une protection contre les éclaboussures et déversements.

Le moto g pro est alimenté par une batterie de 4 000 mAh conçue pour durer jusqu'à deux jours avec une seule charge selon le fabricant.

Disponibilité et prix

Le moto g pro est disponible en coloris Bleu Foncé au prix de 329.99€ chez : Amazon, Fnac/Darty, Cdiscount et Boulanger.