02 février 2026 à 00h00 par Philippe

moto g17, g17 power, g67 et g77 : Motorola élargit son offre de smartphones abordables

Sur un marché du smartphone sous tension, où la hausse des prix pousse de plus en plus de consommateurs vers des modèles accessibles, Motorola renforce sa présence sur l’entrée et le milieu de gamme. Le constructeur américain dévoile en ce début d’année quatre nouveaux smartphones au sein de sa gamme moto g : les moto g17, moto g17 power, moto g67 et moto g77. Quatre appareils qui partagent une même ambition, proposer l’essentiel de l’expérience Android à des tarifs contenus, tout en multipliant les compromis assumés.

Derrière des fiches techniques séduisantes sur le papier, notamment en matière de photo, d’autonomie et de design, cette nouvelle génération illustre aussi les limites actuelles du segment économique. Différences de performances, choix technologiques marqués et politique de mises à jour contrastée dessinent une gamme à plusieurs vitesses, pensée pour répondre à des usages bien distincts.

Moto g17 : l’essentiel créatif à prix contenu

Modèle le plus abordable de cette nouvelle génération, le moto g17 vise clairement les utilisateurs à la recherche d’un smartphone simple, endurant et orienté vers les usages du quotidien. Motorola met en avant une approche centrée sur la création spontanée, avec un accent particulier sur la photo et le multimédia, malgré un positionnement tarifaire serré.

Le smartphone s’appuie sur un écran LCD Full HD+ de 6,72 pouces, lisible en extérieur grâce à un mode haute luminosité. L’expérience audiovisuelle est renforcée par des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, capables d’offrir un volume sensiblement supérieur à la génération précédente. Un ensemble cohérent pour la consultation de contenus, le streaming ou les réseaux sociaux.

Côté photo, Motorola frappe fort pour cette gamme de prix en intégrant un capteur principal Sony LYTIA 600 de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels, particulièrement généreuse pour un modèle d’entrée de gamme. Des fonctions logicielles assistées par l’IA, intégrées via Google Photos, permettent d’améliorer les clichés sans effort.

Sous le capot, le MediaTek Helio G81 Extreme assure les tâches courantes, épaulé par jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’autonomie repose sur une batterie de 5 200 mAh, suffisante pour tenir une journée complète, avec une recharge rapide TurboPower.

Le principal point de friction reste cependant le suivi logiciel. Livré sous Android 15, le moto g17 ne bénéficiera d’aucune mise à jour majeure du système, se limitant à des correctifs de sécurité sur une durée réduite. Un choix qui positionne clairement l’appareil comme une solution à court ou moyen terme.

Moto g17 power : l’autonomie comme argument central

Déclinaison directe du g17, le moto g17 power reprend l’essentiel de la fiche technique, tout en se distinguant par un élément clé : son endurance. Motorola s’adresse ici aux utilisateurs intensifs, pour qui la recharge quotidienne est une contrainte.

La principale évolution réside dans l’intégration d’une batterie de 6 000 mAh, l’une des plus généreuses de sa catégorie. Associée à la charge rapide TurboPower, elle permet de tenir largement plus d’une journée, voire deux selon les usages. Le constructeur insiste également sur la durabilité de la batterie dans le temps, conçue pour conserver l’essentiel de ses performances après plusieurs années de cycles de recharge.

Le reste de l’expérience demeure identique au moto g17, avec le même écran Full HD+, la même configuration photo basée sur le capteur Sony de 50 mégapixels, et le processeur Helio G81 Extreme. Le modèle power se montre toutefois plus généreux en stockage, avec jusqu’à 256 Go, ce qui le rend plus adapté à la photo et à la vidéo.

Le design soigné, avec un revêtement inspiré du cuir, une protection Gorilla Glass 3 et des coloris sélectionnés par Pantone, contribue à donner au g17 power une allure plus premium que ne le suggère sa fiche technique.

Comme le g17, ce modèle souffre d’un suivi logiciel très limité, sans mise à jour d’Android prévue. Un compromis assumé par Motorola pour contenir les coûts.

Moto g67 : le juste milieu entre performance et accessibilité

Positionné un cran au-dessus, le moto g67 entend séduire un public plus exigeant, sans basculer dans le milieu de gamme supérieur. Motorola mise ici sur un équilibre entre performances, qualité d’affichage et photographie assistée par l’IA.

Le smartphone embarque un grand écran AMOLED de 6,78 pouces, affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une navigation fluide et agréable. La luminosité élevée permet une utilisation confortable en extérieur, tandis que la certification SGS pour la faible lumière bleue améliore le confort visuel sur la durée.

En photo, le g67 reprend le capteur Sony LYTIA 600 de 50 mégapixels, épaulé par des traitements logiciels avancés. Les fonctionnalités moto ai, comme la capture automatique de sourire ou le mode portrait à profondeur réaliste, facilitent les prises de vue du quotidien. Les outils Google Photos complètent l’ensemble avec des options de retouche simples et efficaces.

Le MediaTek Dimensity 6300 apporte un net gain de performances par rapport aux modèles g17, notamment en multitâche et en streaming. Avec jusqu’à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, le g67 se montre polyvalent et durable sur le plan matériel.

L’autonomie repose sur une batterie de 5 200 mAh, associée à une charge rapide de 30 W. La conception robuste, avec certification IP64, verre Gorilla Glass et conformité à des standards militaires, renforce la fiabilité de l’appareil.

Contrairement aux g17, le moto g67 bénéficie d’un meilleur suivi logiciel, avec plusieurs mises à jour majeures d’Android prévues sur les configurations les plus généreuses en mémoire.

Moto g77 : la vitrine technologique de la gamme moto g

Vaisseau amiral de cette nouvelle série, le moto g77 concentre les meilleures innovations proposées par Motorola sur le segment abordable. Il s’adresse clairement aux utilisateurs souhaitant une expérience plus complète, sans franchir la barre des smartphones premium.

L’écran Extreme AMOLED de 6,78 pouces se distingue par une luminosité record pouvant atteindre 5 000 nits et une définition améliorée. Protégé par du Gorilla Glass 7i, il offre une excellente résistance aux chutes et aux rayures, tout en conservant une finesse appréciable.

La photographie constitue l’un des points forts du g77, avec l’intégration d’un capteur principal de 108 mégapixels, une première pour un moto g. Le zoom 3x sans perte permet de conserver un haut niveau de détail, même à distance. La caméra frontale de 32 mégapixels complète un ensemble orienté vers la création de contenus.

Le smartphone s’appuie sur un MediaTek Dimensity 6400, épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM, assurant une fluidité constante, y compris en multitâche. La batterie de 5 200 mAh, compatible avec la charge rapide TurboPower 30 W, garantit une autonomie solide, tandis que les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos offrent un gain sonore notable.

Robuste, élégant et certifié IP64, le moto g77 se positionne comme le modèle le plus abouti de la gamme, tout en conservant une philosophie de prix maîtrisé.

Une gamme cohérente, mais des choix logiciels qui interrogent

Avec ces quatre nouveaux modèles, Motorola couvre un large spectre de besoins et de budgets. La marque réussit à proposer des améliorations tangibles en photo, en autonomie et en qualité d’écran, tout en conservant une identité forte autour de la simplicité d’usage et du design.

Le suivi logiciel inégal, en particulier l’absence totale de mises à jour Android pour les moto g17 et g17 power, constitue toutefois un point de vigilance majeur. Un choix qui pourrait peser dans la balance pour les consommateurs soucieux de la longévité de leur appareil, malgré des fiches techniques séduisantes sur le papier.

Prix et disponibilité

Motorola positionne ses nouveaux smartphones moto g sur des tarifs résolument accessibles, en cohérence avec leur orientation grand public. Les moto g17 et moto g17 power sont proposés à des prix publics conseillés de 189 euros TTC pour le premier et 229 euros TTC pour la version power, davantage axée sur l’autonomie.

Sur le segment supérieur de la gamme, les moto g67 et moto g77 affichent des tarifs respectifs de 279 euros TTC et 299 euros TTC, renforçant leur positionnement milieu de gamme avec des prestations plus complètes en matière d’écran, de photo et de performances.