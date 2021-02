22 février 2021 à 06h00 par Philippe

Moto G30 et Moto G10 : deux nouveaux smartphones pour les petits budgets chez Motorola

Motorola vient d'annoncer deux nouveaux smartphones venant compléter la gamme g : le moto g30 et le moto g10. Ces 2 modèles se positionnent sur le segment de l'entrée de gamme.

Motorola Moto G30

Ce smartphone dispose d'un écran Max Vision HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'encoche en forme de goutte d'eau loge un capteur frontal de 13 mégapixels. Au dos de l'appareil, il est pourvu d'un quadruple module composé d'un capteur principal de 64 mégapixels avec technologie Quad Pixel. Le Moto G30 propose aussi un ultra grand-angle de 118° de 8 Mpx, un capteur de 2 Mpx avec une optique macro et un capteur de 2 Mpx dédié à la profondeur de champ.

Le Moto G30 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il est possible d'étendre la mémoire du smartphone jusqu'à 512 GO via le port microSD.

Sa batterie de 5000 mAh. Motorola annonce d'ailleurs " plus de deux jours d'autonomie " avec une seule charge en usage mixte. Il profite de la charge rapide TurboPower 20W qui permet d'avoir jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 20 minutes de charge.

Motorola Moto G10

Le Moto G10 est doté d'un Snapdragon 460 couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 512 Go via microSD. Le Moto G10 se limite quant à lui à un capteur principal de 48 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur dédié à la macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

L'écran Max Vision HD+ est de 6,5 pouces, au format 20:9 pour un ratio écran-corps de 85 %. Le Moto G10 lui aussi doté d'une batterie de 5000 mAh.

Les deux modèles sont compatibles 4G et prennent en charge le Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et le NFC. Le capteur d'empreintes digitales sur ces deux modèles se situe à l'arrière.

Prix et disponibilité

Début mars, le Moto G30 sera disponible au prix de 199 euros et le Moto G10 sera commercialisé au tarif de 159 euros.