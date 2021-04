08 avril 2021 à 07h49 par Philippe

Moto G50 et G100 : deux nouveaux smartphones 5G chez Motorola

Motorola qui désire redevenir une marque importante en France, renforce son catalogue avec deux nouveaux smartphones 5G : les Moto g50 et Moto g100.

Moto g50

Ce modèle a vocation à rendre la 5G accessible. Il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 480 avec un modem 5G, complété par 4 Go de RAM et d'un espace de 64 Go de stockage, auxquels peuvent venir s'ajouter jusqu'à 512 Go supplémentaires grâce à une carte microSD.

Son écran IPS de 6,5 pouces affiche une résolution HD+ 1600 x 720 au format 20:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Au dos, il dispose d'un capteur principal de 48 MP avec la technologie Quad Pixel, d'un capteur macro de 5 MP et d'un capteur de profondeur de champ de 2 MP. Il est ainsi possible de capturer une scène dans son ensemble, de se rapprocher de son sujet pour en saisir un détail ou encore de faire un effet de flou pour des portraits réussis. Plusieurs modes de prise de vue dont le mode Vision Nocturne permet de prendre des photos claires même dans des conditions de basse lumière. En façade, il est équipé d'un capteur de 13 MP pour les selfies.

Le moto g50 bénéficie d'une grande autonomie grâce sa batterie de 5000 mAh. Le lecteur d'empreinte digitale est logé au dos, à l'emplacement du logo Motorola.Le moto g50 est disponible en gris sidéral au prix de 249 €.

Moto g100

Le moto g100 est le premier de la gamme à être doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon de série 8, le SD 870. Disposant d'une connectivité 5G et WiFi 6, il est associé à 8 Go de RAM. Son écran possède une taille de 6,7 pouces Full HD au format Cinema Vision 21:9. Il est certifié HDR10 et dispose d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il est doté un lecteur d'empreinte latéral qui intègre également la fonctionnalité Power Touch : une double tape ouvre un menu de raccourcis personnalisables. Il est ainsi possible de le déverrouiller et d'accéder rapidement aux applications et fonctionnalités les plus utilisées.

Côté photographie, le moto g100 dispose de quatre capteurs à l'arrière. Le capteur principal affiche une résolution de 64 MP et intègre la technologie Quad Pixel. Il est complété par un capteur ultra-grand angle de 16 MP. Le capteur ultra-grand angle intègre également la fonctionnalité Macro Vision. A ces deux capteurs viennent s'ajouter un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur de temps de vol (TOF) : le premier permet de flouter l'arrière-plan pour faire ressortir le sujet ; le second assure une mise au point améliorée même quand la lumière vient à manquer. Plusieurs modes sont proposés, dont le désormais classique Vision Nocturne.

En façade, il dispose de deux capteurs : un capteur principal de 16 MP dédié aux selfies et un capteur ultra-grand angle de 8 MP.

Le moto g100 introduit deux nouvelles fonctionnalités vidéo et audio : la capture simultanée et le zoom audio. La capture simultanée permet d'enregistrer des vidéos et des photos en utilisant simultanément les caméras principales arrière et frontale. L'utilisateur peut ainsi se filmer lui-même ainsi que ce qu'il voit et partager ce qu'il découvre en même temps que sa réaction. Il est aussi possible de filmer deux personnes qui se font face ou de capturer deux paysages opposés en tenant le smartphone à bout de bras pour se mettre hors du champ de vision. De quoi créer des contenus originaux.

Le zoom audio permet, quant à lui, de restituer le son correspondant exactement à ce qui est filmé en filtrant les bruits et les voix périphériques. Lorsqu'un zoom est effectué avec la caméra, elle enregistre le son qui provient d'une zone spécifique du champ de

vison en filtrant le bruit ambiant et les voix qui se trouvent en dehors. Un micro est dédié à l'enregistrement du son du sujet, tandis que les deux autres enregistrent et suppriment les sons parasites.

Pour sauvegarder tous les contenus, le moto g100 dispose d'un espace de stockage de 128 Go, qui peut être augmenté à 1 To grâce à une carte microSD.

Sa batterie est de 5000 mAh et il profite de la recharge rapide TurboPower 20W permettant de récupérer plusieurs heures d'autonomie en quelques minutes.

Le moto g100 est proposé avec la solution Ready for qui le transforme en plateforme bureautique et de divertissement. Ready for est à la fois une interface matérielle et logicielle. C'est un dock qui se raccorde à un écran ou à un ordinateur avec le câble HDMI inclus et à une prise secteur pour en assurer l'autonomie. Equipé d'un ventilateur pour refroidir le smartphone, il permet de l'incliner et de le faire pivoter.

Le smartphone bascule sur le mode bureau d'Android et propose l'ensemble des applications bureautiques déjà installées. En connectant un clavier et une souris en Bluetooth, on obtient un poste de travail confortable qui facilite le multitâches. Il est également possible de raccorder Ready for à un autre ordinateur : les bureaux Windows et Android cohabitent, permettant de lancer des tâches sur les deux simultanément ou d'échanger des fichiers.

Le mode Jeu propose d'accéder aux jeux disponibles sur le smartphone. Il suffit alors de raccorder une ou deux manettes compatibles en Bluetooth pour avoir une console de jeu. Le Mode Visio permet d'accéder rapidement aux applications d'appels vidéo. Le smartphone est positionné sur le dock le dos vers l'utilisateur afin de pouvoir bénéficier des 64 MP de la caméra principale. Il peut pivoter et s'incliner facilement pour trouver le cadrage et l'angle adaptés à la situation.

Le moto g100 incluant le dock Ready for est commercialisé en bleu océan au prix de 549 €.