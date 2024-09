10 septembre 2024 à 08h14 par La rédaction

Moto G55 et G35 : la 5G à portée de tous les budgets

Tout en continuant à développer sa série haut de gamme Edge, Motorola ne délaisse pas ses modèles Moto G, très populaires auprès du grand public. Les nouveaux Moto G55 et G35, disponibles à un prix inférieur à 250 €, viennent renforcer cette gamme accessible à des prix abordables. Ces 2 nouveaux téléphones 5G devraient donc intéresser ceux qui recherchent un excellent compromis entre performances et prix.

Tout d'abord, les moto g55 5G et moto g35 5G se démarquent par leurs écrans LCD FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran du moto g55 5G est de 6,5 pouces et celui du g35 5G est de 6,7 pouces. Le moto g35 5G, quant à lui profite d'une luminosité de 1000 nits et de la technologie Display Colour Boost, qui améliore le contraste et les couleurs, même sous une forte lumière.

Pour compléter ces écrans, les deux appareils sont dotés de haut-parleurs stéréo et supportent le Dolby Atmos.

Ces deux smartphones ont tous les deux une batterie de 5000 mAh. Le moto g55 5G supporte la charge rapide TurboPower 30W, tandis que le moto g35 5G propose une charge rapide de 18W.

Des appareils photo polyvalents

Ils embarquent aussi un système de caméra de 50 MP, combinant la technologie Quad Pixel et l'autofocus. Leur caméra ultra grand-angle de 8 MP permet de mieux réussir des photos de groupe ou des paysages vastes. Les deux modèles disposent également d'une caméra selfie de 16 MP avec un mode Retouche visage.

Le moto g55 5G se distingue par son objectif Macro Vision et sa stabilisation optique de l'image (OIS), qui assure des photos nettes et sans flou, même dans des conditions de prise de vue difficiles.

Pour une protection renforcée contre les aléas du quotidien, les écrans des deux modèles sont équipés de verre Corning GorillaGlass 3, assurant une bonne résistance.

De bonnes performances

Les moto g55 5G et moto g35 5G garantissent une expérience de divertissement rapide et fiable grâce à leur compatibilité avec la connectivité 5G. Avec jusqu'à 256 Go de stockage pour le premier et 128 Go pour le deuxième ainsi que la fonctionnalité RAM Boost. Le moto g55 5G se distingue avec ses 8 Go de RAM, tandis que le moto g35 5G propose jusqu'à 4 Go de RAM. Les deux modèles disposent également d'un port microSD jusqu'à 1To.

Le moto g55 5G est animé par le processeur MediaTek Dimensity 7025, qui assure une expérience de jeu et de streaming sans latence. Ce modèle offre également les fonctionnalités exclusives de Motorola, telles que Smart Connect,10,11, permettant de tirer le meilleur parti de l'écosystème connecté, en facilitant le partage de fichiers entre smartphone, tablette, télévision et PC Windows, ou encore la projection du contenu du téléphone sur grand écran.

Le moto g35 5G sera quant à lui doté du processeur Unisoc T760 pour offrir une performance fluide et réactive, idéale pour les tâches quotidiennes et le multitâche. Ce processeur assure une gestion efficace de l'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie de la

batterie tout en garantissant des performances stables.

Les moto g55 5G et moto g35 5G intègrent les fonctionnalités Moto Secure et Family Space.

Prix et disponibilité

Les moto g55 5G et moto g35 5G se parent d'un design hydrofuge avec des finitions au choix : mate ou en cuir végan doux au toucher. Le moto g55 5G se décline en 3 couleurs Gris anthracite, Vert sauge et Rose prune, tandis que le moto g35 5G s'affiche dans des coloris comme Vert feuillage, Rouge goyave, Noir intense.

Le moto g55 5G est disponible depuis début septembre 2024 au prix public conseillé de 249 € TTC. Le moto g35 5G sera commercialisé à partir de fin septembre au prix de 179 € TTC. Une coque de protection est fournie pour les deux modèles.