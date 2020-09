23 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

Les Moto G9 Plus et E7 Plus : deux nouveaux smartphones très accessibles chez Motorola

Motorola a levé le voile sur ses nouveaux moto g9 plus et moto e7 plus. Ces deux terminaux se distinguent par leurs prix abordables et leurs solides caractéristiques techniques.

Moto g9 plus

Le Moto G9 Plus est doté d'un écran Max Vision FHD+ de 6,8 pouces. Son écran est d'ailleurs le plus grand de la gamme moto g. Il est équipé d'une caméra principale 64 MP avec la technologie Quad Pixel et de la vision nocturne pour les conditions de faible luminosité. Ce modèle dispose aussi d'un objectif ultra grand angle, d'une caméra macro vision et d'un capteur de profondeur.

Il est cadencé par un processeur Qualcomm Snapdragon 730G avec une mémoire interne de 128 Go extensible jusqu'à 512 Go par carte microSD. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et son chargeur TurboPower 30 peut recharger le smartphone jusqu'à 12h en seulement 10 minutes.

Moto e7 plus

Avec le moto e7 plus, Motorola propose une double caméra et une batterie de 5000 mAh. En effet, le moto e7 plus est équipé d'un système double caméra de 48 mégapixels. Son capteur de profondeur permet de jouer avec la profondeur de champ en ajoutant un effet bokeh aux portraits et la technologie Quad Pixel, tout comme la vision nocturne permet de prendre des clichés de meilleur qualité, même en condition de faible luminosité.

L'écran Max Vision HD+ de 6,5 pouces présente un format d'image de 20:9. Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh et il est cadencé par un processeur Snapdragon 460.

Motorola a ajouté un bouton Google Assistant dédié sur les moto g9 plus et moto e7 plus, situé sur le côté des ces smartphones. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer la commande vocale et obtenir toutes les réponses ou l'aide dont les utilisateurs ont besoin. Sous Android 10, ces deux modèles sont également équipés de l'application Moto permettant créer ses propres thèmes en choisissant parmi des polices, des couleurs, des formes d'icônes et des animations de capteurs d'empreintes digitales.

A partir de fin septembre, le moto g9 plus sera disponible en exclusivité sur le site Amazon.fr en coloris bleu au prix de 279.99€. Le moto e7 plus sera commercialisé en coloris bleu au prix de 159.99€.