11 octobre 2021 à 04h00 par Philippe

Motorola complète sa famille de "Moto e" avec les versions e20, e30 et e40

Avec ces nouveaux modèles Moto e20, e30 et e40, la marque Motorola étoffe sa gamme de smartphones. Ces trois versions disposent d'un écran Max Vision HD+ de 6,5 pouces au format 20:9.

Moto e20

Dévoilé en septembre dernier, le moto e20 était petit nouveau de la gamme. Il dispose d'une caméra frontale 5MP avec un focus rapide et un détecteur de profondeur. Cette version est équipée d'un capteur d'empreinte digitale arrière et d'un stockage de 32GB extensible grâce à un port microSD. Côté processeur, il embarque l'Unisoc T606 Octa-core et 2GB de RAM. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh, il peut fonctionner plus d'une journée sans recharge. Disponible en Gris Graphite, le moto e20 est commercialisée à partir de 109 €.

Moto e30

Le moto e30, est, quant à lui, équipé d'un processeur Unisoc T700 Octa-core couplé à 2GB de RAM. Son écran de 6,5 pouces bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme le moto e20, il est doté d'un capteur d'empreinte digitale arrière mais les utilisateurs pourront également compter sur le Google Assistant sous Android Go pour les aider dans leurs tâches du quotidien. Côté appareil photo, il dispose d'un capteur photo principal de 48MP avec quad pixel, focus rapide, d'un capteur de profondeur et d'un capteur vision macro pour une expérience complète. Le moto e30 est équipé d'une batterie 5000 mAh. Il est disponible dans le coloris Noir Denim en version 32Go de stockage interne extensible grâce à un port microSD. Le Motorola e30 est vendu à partir 139 €.

Moto e40

Sous Android 11, le moto e40 dispose de fonctionnalités équivalentes à celle du moto e30 avec une RAM plus importante de de 4GB et de 64BG de stockage interne extensible par microSD. Il est disponible en Gros Charbon. Le Motorola e40 sera disponible à partir de début novembre au prix de 159 €.