21 septembre 2023 à 07h33 par La rédaction

Motorola complète sa gamme avec l'edge40 Neo

Ce smartphone qui ressemble beaucoup à l'Edge 40 Pro, affiche plusieurs caractéristiques intéressantes afin de défier la concurrence.

L'écran OLED Full HD+ de l'edge40 Neo est de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'audio n'est pas en reste car il profite de la technologie Dolby Atmos sur les deux haut-parleurs stéréo.

Ce smartphone est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7030 accompagné par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'edge40 Neo est par ailleurs doté d'une batterie de 5000 mAh et d'une charge ultra rapide de 68 W TurboPower.

Son appareil photo principal Ultra Pixel de 50 MP combine deux technologies : l'Instant All-Pixel Focus pour une mise au point rapide dans l'obscurité et la stabilisation optique de l'image (OIS). De plus, il est équipé d'un deuxième capteur de 13 MP, permettant de réaliser des clichés ultra grand angle ou des gros plans. Le capteur frontal est de 32 MP. Le stabilisateur d'image Horizon Lock garantit une meilleure stabilisation des vidéos, même lors d'une rotation à 360°.

Sa protection IP68 lui permet aussi d'être résistant à la poussière, à la saleté et au sable. Il peut être immergé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Prix et disponibilité

L'edge40 Neo est commercialisé au prix de 399 € en trois couleurs signées par Pantone : Caneel Bay, Soothing Sea et Black Beauty.