13 mars 2023 à 04h00 par Philippe

Motorola dévoile son nouveau moto g53 5G à un prix abordable

Motorola qui a récemment dévoilé sa nouvelle gamme G, propose désormais le moto g53, un milieu de gamme doté de la 5G.

Il est pourvu d'un écran LCD HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un son multidimensionnel Dolby Atmos.

Au niveau de l'APN, le moto g53 5G embarque deux modules avec un capteur principal de 50 Mpx dont l'objectif ouvre à f/1,8 et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4). Il est équipé d'un 16 Mpx pour le frontal.

En ce qui concerne le lecteur d'empreintes digitales, sa protection est renforcée par le déverrouillage par reconnaissance faciale et via un lecteur d'empreintes digitales situé sur le côté.

Le Moto G53 tourne sous Android 13. Ce modèle est propulsé par le processeur Snapdragon 480+ 5 G. Il dispose de 4 Go de mémoire vive et un stockage de 64 Go extensible.

La fonctionnalité Power Touch permet de déclencher la fonction de son choix. Une double SIM (SIM et eSIM) permet de bénéficier de deux numéros distincts à des fins personnelles ou professionnelles.

Il est certifié IP52 avec une conception hydrofuge ce qui veut dire qu'il est protégé contre l'infiltration de poussière limitée et il est également protégé de l'eau pulvérisée à moins de 15 degrés de la verticale.

Ce smartphone mesure 162,7 x 74,66 x 8,19 mm et pèse 183 grammes. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh.

Prix et disponibilité

Le moto g53 5G est disponible depuis février 2023 en coloris en Bleu Encre en 64 Go à 199 € TTC et en 128 Go à 249 € TTC.

De plus du 10 mars au 10 avril 2023 chez Bouygues Telecom et du 5 au 26 avril 2023 chez Orange, pour tout achat d'un moto g53 5G 64 Go chez l'un de ces deux opérateurs, des écouteurs MOTO BUDS 120 d'une valeur de 55 € sont offerts.