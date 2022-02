28 février 2022 à 00h15 par Philippe

Motorola Edge 30 Pro : le nouveau haut de gamme de la marque

Motorola a présenté son nouveau modèle 5G de sa famille Motorola edge : le edge 30 pro. Ce smartphone haut de gamme équipé d'un stylet se distingue par son processeur Snapdragon 8 Gen 1, son écran de 144 Hz, sa fonction Ready For et ses trois appareils photo haute résolution.

Au niveau de l'APN, il dispose d'un capteur principal de 50MP et d'un deuxième capteur de 50MP dédié à l'ultra grand angle et à la macro. Le premier cité offre des technologies premium avec l'Ultra Pixel, le stabilisateur optique et une ouverture généreuse à f/1,8. De son côté, le deuxième n'est pas en reste avec la technologie Quad Pixel et la haute résolution. En parallèle, un troisième et dernier capteur gère quant à lui la profondeur. Enfin, en frontal, le Motorola edge 30 pro est équipé d'une caméra de 60MP.

Avec son tout premier appareil photo doté d'un autofocus omnidirectionnel (PDAF), Motorola remplace l'autofocus Dual Pixel, afin que l'appareil photo puisse faire la mise au point plus rapidement et plus précisément dans l'obscurité. 100 % des pixels sont utilisés pour la mise au point, contre moins de 5 % avec la détection traditionnelle. Ce tout nouveau smartphone mise sur des performances plus rapides et plus précises, même dans les conditions les plus sombres.

Il est compatible avec les vidéos en 8K et l'enregistrement HDR10+.L'écran de 6,7 pouces Max Vision OLED est combiné à un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il affiche également une résolution Full HD+.

Le edge 30 pro propose aussi la technologie Ready For qui permet de connecter, par câble ou sans fil, le Motorola edge 30 pro à une TV compatible Miracast ou un moniteur.

Le Motorola edge 30 pro dispose d'une capacité de stockage de 256 Go et de 12 Go de RAM.

Côté autonomie, le edge 30 pro embarque une batterie de 4800 mAh, compatible avec la recharge rapide TurboPower 68W de Motorola. Cette dernière offre 50% de charge en 15 minutes.

Le Motorola edge 30 pro est au prix de 799€, avec une mémoire interne de 256Go dans le coloris Bleu Pétrole.