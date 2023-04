07 avril 2023 à 07h39 par Philippe

Motorola Edge 40 Pro : un nouveau smartphone haut de gamme abordable

Le Motorola edge 40 pro est un smartphone haut de gamme qui compte se fait une place sur un marché très concurrencé. Sous la barre psychologique des 1000 €, ce smartphone vient directement concurrencer le Galaxy S23, OnePlus 11 ou encore le Pixel 7 Pro.

Présenté en Chine fin 2022, ce successeur du Edge 30 Pro est un smartphone aux fonctions bien fournies comme en atteste sa fiche technique : grand écran OLED 165 Hz, processeur Snapdragon 8 Gen 2, certification IP68 et charge rapide.

Au premier regard, la premier point qui retient l'attention est son nouveau design incurvé sur les quatre bords. L'écran OLED Full HD+ est de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement élevé de 165 Hz.

Il inclut également une protection Gorilla Glass Victus qui devrait lui garantir une bonne résistance aux rayures et aux chocs. Il est également résistant à l'immersion dans l'eau grâce à la norme IP68 mais également à la poussière et au sable.

Le Motorola edge 40 pro devrait intéresser les passionnés de photos. Il comprend trois capteurs haute résolution. Le premier capteur de 50 Mpx intègre des technologies premium avec l'Ultra Pixel qui combine 4 pixels en un grand de 2,0 um, une ouverture généreuse à f/1,8, un stabilisateur optique et un autofocus omnidirectionnel pour une mise au point plus rapide et plus précise.

Quant au deuxième capteur haute résolution de 50 MP également, il bénéficie de la technologie Quad Pixel pour des clichés ultra grand angle ou macro parfaits.

Le nouveau téléobjectif de 12 Mpx permet de prendre des photos de portraits de meilleure qualité. Pour finir, le capteur frontal de 60 Mpx permet de mieux laisser entrer la lumière et obtenir des selfies. La nouvelle fonction " Horizon Lock " permet de stabiliser la prise de vue et de la verrouiller automatiquement même lors d'une rotation à 360° pour se concentrer sur l'action sans se soucier des mouvements importants de la caméra.

Le traitement s'effectue en temps réel, sans latence pour visionner le résultat aisément. Cette dernière est particulièrement appréciée dans des actions de sports extrêmes où les mouvements de caméra sont importants : ski, VTT, rafting, etc.

Enfin, avec des vidéos en 8K et l'enregistrement HDR10+ avec un Auto Focus Tracking. Ce modèle intègre le Dolby Atmos avec la spatialisation du son 3D.

Concernant le processeur, le edge 40 pro intègre un Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est également compatible avec la solution Ready for pemettant d’étendre l’affichage du téléphone vers un écran externe, que ce soit sur un moniteur ou également une télévision, sans fil ou filaire.

Le téléphone est livré sous Android 13. Sa batterie est de 4600 mAh. Le chargeur 125 W supporte la recharge sans fil 15 W.

Prix et disponibilité

Le Motorola edge 40 pro est commercialisé à 899 € en coloris noir et bleu. Il est fourni avec un chargeur de 125W et une coque de protection.