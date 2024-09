04 septembre 2024 à 00h15 par La rédaction

Motorola edge 50 : élégant, résistant et performant

Motorola vient de présenter son nouveau fleuron, le motorola edge 50. Ce smartphone associe finesse et résistance. Ce smartphone est le plus mince au monde à répondre aux normes militaires MIL-810H1 et à l'étanchéité IP68. Le Edge 50 se distingue par son appareil photo sophistiqué avec un traitement d'image optimisé par l'IA.

Un appareil photo polyvalent et performant

En effet, le Motorola edge 50 repousse les limites de la photographie mobile, en particulier en basse lumière. Son appareil photo principal combine la haute sensibilité à la lumière du capteur LYTIA de Sony avec la technologie moto ai pour améliorer chaque photo. Cette fusion offre une qualité d'image supérieure sans effort supplémentaire. La technologie All-pixel et la stabilisation optique de l'image (OIS) assurent une netteté remarquable et une bonne clarté, même lors de prises de vue en mouvement rapide, que ce soit pour des paysages crépusculaires ou des scènes de vie en soirée."

Le motorola edge 50 propose un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X et un super zoom digital 30X pour capturer les détails les plus éloignés. L'objectif ultra grand-angle de 13 MP élargit les perspectives, idéal les photos de rues ou de groupe. Pour les prises de vue rapprochées, l'objectif Macro Vision révèle la beauté des objets du quotidien avec une précision incroyable.

Un traitement d'images intelligent

Le traitement d'images moto ai analyse plusieurs scènes d'une photo et fusionne les expositions pour créer une image d'une fidélité exceptionnelle. Cette technologie travaille directement sur l'image non compressée, préservant les détails cachés, les couleurs plus riches et les textures subtiles.

Les améliorations moto ai s'appliquent également aux vidéos, avec la stabilisation adaptative qui ajuste automatiquement les vidéos en fonction des mouvements de l'utilisateur, assurant une stabilisation plus importante quand cela est nécessaire. Les utilisateurs peuvent également opter pour la fonctionnalité Longue Exposition pour capturer des effets spectaculaires, comme l'eau en mouvement ou les traînées lumineuses, d'une simple pression, sans avoir besoin d'équipement professionnel.

Le motorola edge 50 se distingue par son revêtement en cuir vegan et son écran incurvé. Ce smartphone n'est pas seulement élégant, il est aussi incroyablement résistant. Avec une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ainsi qu'une certification militaire MIL-810H, il a passé 16 tests rigoureux pour garantir sa durabilité dans des conditions environnementales extrêmes. Le verre Corning Gorilla Glass 5 ajoute une protection contre les rayures, assurant que l'appareil reste aussi élégant qu'au premier jour, même après une utilisation intensive.

Son écran pOLED est de 6,7 pouces du motorola edge 50. Il prend en charge le HDR10+ et offre une résolution Super HD+ 1.5k avec plus d'un milliard de nuances de couleurs. Cet écran presque sans bordures est associé aux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

Des performances intéressantes et une autonomie généreuse

Sous le capot, le motorola edge 50 est équipé du Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, qui offre des fonctionnalités avancées d'IA, la connectivité 5G, et la prise en charge du Wi-Fi 6E. Il dispose de 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. La fonction RAM Boost offre une vitesse supplémentaire en cas de besoin, tandis que la gestion thermique avancée garde l'appareil au frais.

Sa batterie a une capacité de 5000mAh. La technologie TurboPower 68W recharge une journée complète en 15 minutes. De plus, il est également compatible avec la recharge sans fil 15W.

Disponibilité et prix

Le motorola edge 50 est disponible en trois couleurs : Vert forêt, Gris acier et Peach Fuzz, la couleur Pantone de l'année dès aujourd'hui, au prix de 599 €. Une coque de protection Agood Compagny de la couleur du produit est fournie.