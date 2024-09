06 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Motorola Edge 50 Neo : un nouveau venu dans la famille Edge

Le Edge 50 Neo vient compléter la gamme Edge 50, qui inclut déjà les modèles Pro, Fusion et Ultra. Dans cette volonté d'élargir son offre, Motorola présente une version allégée de l'Edge 50.

Ce modèle, plus abordable, reprend le design des versions supérieures. Au niveau des coloris, les couleurs du Edge 50 Neo sont basées sur les références Pantone.

Un appareil photo polyvalent, boosté par l'IA

Son appareil photo principal de 50 MP combine le capteur Sony LYTIATM 700C avec un traitement d'image par intelligence artificielle (IA), permettant de réaliser des photos même dans des conditions de faible luminosité. Équipé d'un capteur Sony à haute sensibilité, cet appareil photo bénéficie de l'intelligence artificielle Moto qui fusionne plusieurs images en temps réel pour optimiser l'exposition. De plus, la stabilisation optique (OIS) garantit des images plus nettes en réduisant les flous causés par les mouvements involontaires.

Ce nouveau smartphone dispose également d'un téléobjectif 10MP offrant un zoom optique 3X et un zoom hybride 30X avec stabilisation optique (OIS), permettant de capturer des détails éloignés. L'objectif ultra grand-angle est de 13MP, avec un champ de vision de 120° tandis que l'objectif Macro Vision intégré permet des gros plans.

L'IA de Motorola intervient également dans la stabilisation vidéo adaptative, garantissant des vidéos plus fluides même en pleine action. Cette technologie ajuste dynamiquement la stabilisation en fonction des mouvements de l'utilisateur et des secousses de la caméra.

En partenariat avec Google, Motorola offre des outils d'édition et d'IA avancés directement dans l'application Google Photos : Magic Eraser permet de supprimer les éléments indésirables, tandis que Photo Unblur améliore la netteté des photos floues. Le Magic Editor utilise l'IA générative pour retoucher et améliorer les photos, offrant des possibilités infinies de création et de personnalisation.

Son écran pOLED de 6,4 pouces. Ce dernier présente des bordures extrêmement fines, plus d'un milliard de couleurs réalistes, un contraste infini et une résolution Super HD+ 1.5K pour des images de grande qualité. Avec une luminosité de pointe HDR10+ de 2800 nits, le smartphone redéfinit les standards visuels. De plus, l'affichage LTPO ajuste dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de 120Hz pour les actions fluides à 10Hz pour le contenu statique, conservant ainsi la batterie et offrant une expérience visuelle immersive.

Sa certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière. Il a également été testé selon les standards MIL-STD-810H, lui permettant de résister à des conditions extrêmes, telles que des températures allant de -20°C à 60°C.

Des performances fluides et une autonomie remarquable

Sa batterie longue durée avec la recharge rapide TurboPower de 68W permet d'obtenir 50% de batterie en 12 minutes de charge. De plus, il est également compatible avec la recharge sans fil de 15W.

Son processeur MediaTek Dimensity 7300 est complété par 12 Go de RAM LPDDR4X et 512 Go de stockage.

Un engagement sur le long terme

Motorola s'engage aussi à fournir cinq ans de support logiciel, incluant des mises à jour du système Android, des mises à jour de sécurité et des ajouts de fonctionnalités réguliers, garantissant ainsi un appareil à la pointe de l'innovation jusqu'en 2029.

Prix et disponibilité

Le revêtement est en cuir vegan. Il est disponible en quatre couleurs Pantone spécialement sélectionnées, à savoir Poinciana, Latte, Grisaille, et Nautical Blue.

Le edge 50 neo est au prix de 499 euros TTC. Jusqu'au 3 novembre, une paire de Moto Buds+ avec " Sound by Bose " d'une valeur de 149€ est offerte pour tout achat du edge 50 neo.