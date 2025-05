02 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Motorola Edge 60 et Edge 60 Pro : élégance, puissance et intelligence artificielle à l'honneur

Motorola enrichit sa série Edge 60 en dévoilant deux nouveaux smartphones : l’Edge 60 et l’Edge 60 Pro. Déclinés dans des designs sophistiqués, fruits d’un partenariat avec Pantone, ces deux modèles affichent des performances solides, une grande robustesse et une intégration poussée de l’intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur.

Moto Edge 60 Pro

Le Motorola Edge 60 Pro adopte un design premium, avec un écran quadri-courbé sur les quatre bords. Le dos, recouvert de cuir végan texturé, est proposé dans des coloris originaux certifiés Pantone, tels que Gibraltar Sea ou Sparkling Grape.

L’Edge 60 Pro est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces, affichant une définition Super HD (2712 x 1220 pixels), un rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 4500 nits, ainsi que la certification HDR10+. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 7i.

Sous la coque, on retrouve une puce MediaTek Dimensity 8350 Extreme, gravée en 4 nm, accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X (extensible virtuellement à 24 Go via RAM Boost) et 512 Go de stockage UFS 4.0. Une combinaison qui promet une fluidité exemplaire, même pour les tâches les plus exigeantes comme le gaming ou le montage vidéo.

À l’arrière, le Edge 60 Pro embarque un capteur principal Sony LYTIA 700C de 50 Mpx (f/1,8, OIS), un ultra grand-angle/macro 50 Mpx (f/2,0, 120°) et un téléobjectif 10 Mpx (zoom optique x3, zoom numérique jusqu’à x50).

À l’avant, une caméra 50 Mpx assure des selfies de très haute qualité. Motorola ajoute à cela des outils d'IA comme Signature Style (création de filtres personnalisés) et AI Group Photo (pour des photos de groupe parfaites).

Le Edge 60 Pro est doté d'une batterie 6000 mAh en silicium-carbone, permettant 1,5 à 2 jours d'utilisation. La recharge filaire atteint 90 W (chargeur vendu séparément), tandis que la recharge sans fil monte à 15 W et la charge inversée à 5 W.

Avec Moto AI 2.0, Motorola pousse l’expérience utilisateur à un nouveau niveau. Parmi les fonctionnalités phares comme Next Move pur les suggestions contextuelles, Remember Me pour la mémorisation des notifications manquées, et Pay Attention qui améliore les prises de notes et la transcription audio.

Motorola enrichit aussi son offre avec 3 mois gratuits à Google One AI Premium et Perplexity Pro, et collabore avec des partenaires de choix comme Google, Microsoft, Meta et Perplexity.

Le Motorola Edge 60 Pro sera disponible à partir de mi-mai 2025 au prix public conseillé de 699 €.

Moto Edge 60

Le Moto Edge 60 reprend la philosophie esthétique du modèle Pro : écran quadri-courbé, dos élégant aux couleurs signées Pantone, protection IP68/IP69 contre l’eau et la poussière et conformité à la norme militaire MIL-STD-810H.

Son écran OLED de 6,67 pouces propose la même définition Super HD (1220p), un rafraîchissement 120 Hz et une protection Gorilla Glass 7i, garantissant une très bonne lisibilité en extérieur.

Le Edge 60 embarque une puce MediaTek Dimensity 7300 (gravure 4 nm), couplée à 12 Go de RAM (RAM Boost jusqu’à 24 Go) et 512 Go de stockage, avec en plus un port microSD permettant d’ajouter jusqu’à 1 To d’espace supplémentaire, un vrai plus pour les amateurs de contenus multimédias.

L'Edge 60 propose une configuration photographique quasi-identique au Pro avec un capteur principal 50 Mpx Sony LYTIA 700C, un ultra grand-angle/macro 50 Mpx et un téléobjectif 10 Mpx, mais avec un zoom numérique limité à x30 (contre x50 sur le Pro).

Le capteur selfie 50 Mpx est également de la partie, avec une optimisation IA pour des autoportraits parfaits.

Le smartphone est alimenté par une batterie 5200 mAh, supportant la charge rapide 68 W, offrant une journée d’utilisation en huit minutes de recharge filaire. Contrairement au Pro, il ne propose pas de recharge sans fil.

Le Edge 60 bénéficie de toutes les fonctionnalités Moto AI, incluant la création de playlists, la génération d’images, la synthèse de notifications, ainsi que la synchronisation multi-écrans via Smart Connect.

Motorola garantit trois ans de mises à jour majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui reste en retrait par rapport aux standards actuels de Samsung et Google.

Le Motorola Edge 60 sera disponible à partir de mi-mai 2025 au tarif attractif de 479 €.