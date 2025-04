03 avril 2025 à 06h33 par La rédaction | 03 avril 2025 à 09h27

Motorola Edge 60 Fusion : un milieu de gamme qui a tout d'un grand

Motorola, filiale de Lenovo, poursuit sa conquête du marché du milieu de gamme avec son tout dernier modèle, le Edge 60 Fusion. Ce smartphone, à la fois abordable et performant, s’impose comme un sérieux prétendant dans une catégorie dominée par des géants tels que Xiaomi et Samsung. Il se distingue par une fiche technique robuste, un design soigné, et une intégration avancée de l’intelligence artificielle, réunissant ainsi tous les ingrédients pour séduire un large public.

Un design élégant et une conception robuste

Le Motorola Edge 60 Fusion innove avec un écran incurvé sur quatre côtés, une première mondiale qui améliore à la fois l’ergonomie et l’immersion visuelle. Il est proposé en trois coloris raffinés – Slipstream (gris), Amazonite (turquoise) et Zephyr (rose) –, avec une finition premium offrant un revêtement en similicuir ou en fibre de verre. Conçu pour résister à un usage intensif, le smartphone bénéficie d’une certification militaire MIL-STD 810H, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et IP69, ainsi que d’une protection Gorilla Glass 7i contre les chocs et les rayures.

Un écran lumineux et immersif

L’écran pOLED de 6,67 pouces Super HD (2712 x 1220 pixels) promet une expérience visuelle exceptionnelle. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, est compatible HDR10+, et bénéficie d’une calibration colorimétrique Pantone Validated, garantissant des couleurs fidèles et éclatantes. Avec une luminosité maximale annoncée de 4500 cd/m², l’écran assure une lisibilité optimale même en plein soleil.

Une puissance maîtrisée et une autonomie optimisée

Sous le capot, Motorola équipe son Edge 60 Fusion du processeur MediaTek Dimensity 7300, gravé en 4 nm. Associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensibles via microSD jusqu’à 1 To, il assure des performances fluides au quotidien. Pour les utilisateurs les plus exigeants, la fonction RAM Boost permet d’ajouter virtuellement jusqu’à 16 Go de mémoire vive supplémentaires.

L’autonomie est un autre point fort du Edge 60 Fusion. Sa batterie 5200 mAh offre une endurance confortable, et la charge TurboPower 68W permet de récupérer 50 % d’énergie en seulement 8 minutes. Un atout indéniable pour les utilisateurs nomades.

Une expérience photographique boostée à l’IA

L’Edge 60 Fusion se dote d’un module photo performant avec un capteur principal Sony Lytia 700C de 50 MP (f/1,8) équipé d’une stabilisation optique. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP, tandis que la caméra frontale de 32 MP garantit des selfies détaillés et lumineux.

Grâce à l’intelligence artificielle, l’appareil ajuste automatiquement les réglages pour optimiser les scènes en temps réel, gère intelligemment l’obturation afin de capturer des sujets en mouvement avec netteté et propose des outils de retouche avancés, dont une gomme magique permettant d’effacer les éléments indésirables sur les clichés.

Moto AI : Une intelligence artificielle discrète mais efficace

Motorola introduit Moto AI, un ensemble d’outils d’intelligence artificielle conçu pour simplifier l’expérience utilisateur tout en restant discret. Parmi les fonctionnalités notables :

"Prends des notes" enregistre une conversation, la retranscrit et en extrait l’essentiel en un seul geste.

enregistre une conversation, la retranscrit et en extrait l’essentiel en un seul geste. "Débriefe-moi" génère un résumé personnalisé des notifications reçues pendant une absence.

génère un résumé personnalisé des notifications reçues pendant une absence. "Mémorise" capture instantanément un visuel, un texte ou un objet aperçu dans la rue pour le retrouver plus tard.

capture instantanément un visuel, un texte ou un objet aperçu dans la rue pour le retrouver plus tard. "Magic Canvas" transforme une idée ou une émotion en image à partir de quelques mots seulement.

Une politique de mises à jour perfectible

Si le Edge 60 Fusion impressionne par ses caractéristiques techniques, son suivi logiciel reste perfectible. Motorola propose trois ans de mises à jour système et six ans de correctifs de sécurité. Un engagement appréciable, mais qui reste en deçà des standards établis par des concurrents comme Samsung ou Google.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 60 Fusion est disponible en France au prix public conseillé de 399 € TTC. Une offre de lancement chez Boulanger permet de bénéficier de 50 € de réduction immédiate avec le code “Hello50”, d’une carte cadeau de 70 €, ainsi que d’une chance de remporter un voyage pour deux personnes à Abou Dabi pour assister aux phases finales de l’Euroleague de basket.