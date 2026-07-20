20 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Motorola Edge 70 Max : écran 2K ultra-lumineux, batterie de 7 100 mAh et Snapdragon 8 Gen 5, le nouveau challenger du haut de gamme

Motorola étoffe son catalogue premium avec le lancement du Motorola Edge 70 Max, un smartphone qui mise avant tout sur l'endurance, les performances et un design soigné. Avec sa batterie de 7 100 mAh, son écran AMOLED Quad HD+ pouvant atteindre 7 000 nits de luminosité et la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 5, le constructeur entend séduire les utilisateurs à la recherche d'un appareil capable d'accompagner aussi bien les usages quotidiens que les tâches les plus exigeantes.

Proposé à partir de 799 euros dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce nouveau modèle se positionne sur un segment très concurrentiel, où l'autonomie et la polyvalence deviennent des critères déterminants.

Un smartphone conçu pour les usages intensifs

Avec l'Edge 70 Max, Motorola cherche à offrir une expérience sans compromis. Le smartphone repose sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, une puce pensée pour améliorer aussi bien les performances que l'efficacité énergétique.

Selon Motorola, cette nouvelle génération apporte une hausse de 36 % des performances du processeur, un gain de 11 % côté graphique et une progression pouvant atteindre 46 % des capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle grâce au Qualcomm AI Engine. Ces améliorations profitent aussi bien au multitâche qu'aux jeux vidéo, au traitement photo ou encore aux fonctions d'IA embarquées.

Pour maintenir ces performances sur la durée, le constructeur inaugure un système de refroidissement particulièrement ambitieux. Celui-ci associe une chambre à vapeur de 5 500 mm² à du métal liquide, une solution généralement réservée aux appareils les plus performants afin de limiter la montée en température lors des usages intensifs.

Le smartphone est commercialisé avec 8 Go de mémoire LPDDR5X et 256 Go de stockage, tandis que certaines versions internationales pourront atteindre jusqu'à 1 To de capacité.

Un écran 2K parmi les plus lumineux du marché

L'affichage constitue l'un des principaux arguments de ce nouveau modèle.

Le Motorola Edge 70 Max embarque un écran Extreme AMOLED de 6,82 pouces affichant une définition Quad HD+ (2K). Motorola affirme qu'il s'agit du seul smartphone de cette catégorie à proposer une telle résolution, offrant 77 % de pixels supplémentaires par rapport à une dalle Full HD.

L'autre caractéristique marquante est sa luminosité maximale de 7 000 nits, un niveau particulièrement élevé qui améliore la lisibilité même en plein soleil.

L'écran bénéficie également d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, affiche plus d'un milliard de couleurs et profite de la certification Pantone Validated, garantissant une reproduction fidèle et précise des couleurs.

L'ensemble promet une expérience particulièrement adaptée au streaming vidéo, aux jeux mobiles et à la consultation de contenus HDR.

Côté audio, Motorola complète cette fiche technique avec des haut-parleurs stéréo, la compatibilité Dolby Atmos, la certification Hi-Res Audio ainsi que Snapdragon Sound, destiné à améliorer la qualité des connexions audio sans fil.

Une batterie de 7 100 mAh pensée pour durer plusieurs jours

L'autonomie constitue probablement le point fort de ce nouveau smartphone.

Motorola intègre une imposante batterie silicium-carbone de 7 100 mAh, une capacité encore rare sur le marché des smartphones premium. Cette technologie permet d'augmenter la densité énergétique tout en conservant une épaisseur relativement contenue.

Le constructeur met également l'accent sur la rapidité de recharge. La technologie TurboPower 90 W permettrait de récupérer suffisamment d'énergie pour une journée complète d'utilisation après seulement six minutes de charge, selon les données communiquées par la marque.

Le smartphone est également compatible avec la recharge sans fil Qi2 magnétique de 25 W, présentée par Motorola comme la plus rapide de sa catégorie.

L'Edge 70 Max a par ailleurs obtenu le label Gold de DXOMARK avec un score de 160 points, récompensant ses performances en matière d'autonomie et de recharge.

Un design premium qui mise aussi sur la robustesse

Motorola revoit également le design de son nouveau modèle.

L'Edge 70 Max adopte un dos en verre mat offrant une finition plus épurée que les précédentes générations, associé à un cadre en aluminium de qualité aéronautique.

Le smartphone est décliné en trois coloris développés avec le Pantone Color Institute : Pantone Aqua Gray, Pantone Dark Shadow et Pantone Ice Melt.

Malgré sa batterie de grande capacité, l'appareil conserve un design premium avec une épaisseur d'environ 8,3 mm pour un poids de 221 grammes.

La robustesse fait également partie de ses arguments. L'appareil bénéficie :

de la certification militaire MIL-STD-810H ;

d'une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 mètre ;

d'une protection Corning Gorilla Glass 7i ;

des certifications IP68 et IP69, garantissant une protection contre la poussière, l'immersion dans l'eau ainsi que les jets d'eau à haute pression.

Un système photo misant sur l'intelligence artificielle

Motorola équipe son nouveau smartphone d'un système photo pensé pour offrir des résultats convaincants sans nécessiter de réglages complexes.

Le capteur principal repose sur un Sony LYTIA 710 de 50 mégapixels, associé à une stabilisation optique (OIS) destinée à limiter le flou lors des prises de vue, notamment en basse lumière.

Le traitement logiciel fait largement appel à l'intelligence artificielle avec les technologies Photo Enhancement Engine et Signature Style, capables d'optimiser automatiquement les images selon les scènes photographiées et les préférences de l'utilisateur.

La certification Pantone SkinTone Validated assure également une restitution fidèle des différentes carnations.

Le module photo est complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels faisant également office de capteur macro et une caméra frontale de 32 mégapixels, compatible avec l'enregistrement vidéo en 4K, destinée aux selfies et aux appels vidéo.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 70 Max est commercialisé au prix public conseillé de 799 euros dans sa configuration 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

À l'occasion du lancement, Motorola propose une offre promotionnelle sur son site officiel. Jusqu'au 15 août, les acheteurs peuvent bénéficier d'une réduction de 200 euros en utilisant le code promotionnel FIERSDESBLEUS, sous réserve des conditions habituelles de l'opération.

Avec cette nouvelle référence, Motorola renforce sa présence sur le segment premium en mettant l'accent sur trois éléments particulièrement recherchés par les utilisateurs : une autonomie largement supérieure à la moyenne, un écran haut de gamme très lumineux et une puissance suffisante pour accompagner les usages les plus intensifs. Face à une concurrence dominée par Samsung, Xiaomi, Honor ou OnePlus, le constructeur mise sur un rapport équipement-prix particulièrement compétitif pour faire de l'Edge 70 Max l'un des smartphones les plus attractifs de cette catégorie.



