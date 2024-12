12 décembre 2024 à 08h19 par La rédaction

Motorola et Pantone dévoilent les razr 50 ultra et edge 50 neo en Mocha Mousse

Motorola et le cabinet Pantone ont décidé de poursuivre leur partenariat avec les smartphones les modèles motorola razr 50 ultra et motorola edge 50 neo qui arborent désormais la couleur Pantone de l'année 2025 " PANTONE 17-1230 Mocha Mousse " une teinte brune chaleureuse évoquant le cacaoté, le chocolaté et les nuances apaisantes du café.

Ce partenariat à long terme permet à Motorola d'avoir accès au savoir-faire de Pantone en matière de tendances et de couleurs. Suite au succès des éditions limitées en couleurs Pantone Viva Magenta et Peach Fuzz, Motorola poursuit son partenariat avec Pantone en lançant un nouveau smartphone habillé d'un élégant Mocha Mousse.

Ce choix s'inscrit dans la lignée des modèles edge30 fusion, edge40, Razr 40 Ultra et edge40 neo. Le "PANTONE 17-1230 Mocha Mousse" devient donc la nouvelle couleur pour arborer cette collaboration en 2025.

Les motorola razr 50 ultra et motorola edge 50 neo, proposés dans ce coloris, sont disponibles aux prix respectifs de 1199 euros et 499 euros TTC.