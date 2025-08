06 août 2025 à 00h00 par La rédaction | 06 août 2025 à 05h43

Motorola et Swarovski font scintiller la technologie : "The Brilliant Collection" donne un éclat inédit au razr 60 et aux moto buds loop

Motorola poursuit sa quête d’un design technologique d’exception en s’aventurant sur un terrain inattendu : celui de la joaillerie. Avec The Brilliant Collection, la marque américaine dévoile une collaboration étincelante avec Swarovski, qui réinvente son emblématique smartphone pliable razr 60 et ses écouteurs sans fil moto buds loop comme des bijoux de haute couture. Cette collection en édition limitée ne se contente pas d'habiller les objets du quotidien : elle les transforme en véritables pièces de collection.

Une rencontre entre design technologique et savoir-faire joaillier

Ce partenariat avec Swarovski ne tombe pas du ciel. Il repose sur une philosophie commune entre les deux marques : un goût assumé pour le détail, une exigence rigoureuse du geste et une obsession du design. Chez Motorola, chaque collection est pensée comme un manifeste. The Brilliant Collection ne fait pas exception : elle incarne la volonté de créer des objets à la fois performants et esthétiques, fusionnant élégance et technologie.

Dans cette capsule, Motorola confie à Swarovski l’icône de sa gamme : le razr 60. Le résultat : un smartphone au design sculptural, paré de 35 cristaux Swarovski posés à la main, dont un majestueux orne la charnière avec ses 26 facettes. Le dos du téléphone est habillé d’un cuir à effet givré, matelassé en 3D pour jouer avec la lumière. Le tout se décline dans la teinte exclusive PANTONE Ice Melt, à la fois cristalline et glacée, évoquant les reflets d’un diamant pris dans la lumière.

Un razr 60 plus couture que jamais, mais sans montée en gamme technique

Techniquement, Motorola a fait le choix de conserver les spécifications du razr 60 “standard” pour cette édition. Ce choix en surprendra certains, car l’appareil ne bénéficie pas des performances du razr 50 Ultra récemment dévoilé. Il se contente ainsi d’un écran pliable LTPO AMOLED de 6,9 pouces (rafraîchissement 120 Hz), d’un écran externe de 3,6 pouces, et d’une puce Mediatek Dimensity 7300X, accompagnée de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions, avec 256 ou 512 Go de stockage.

Ce compromis pourrait toutefois permettre un positionnement tarifaire plus accessible pour une édition limitée joaillière. Et l’essentiel n’est sans doute pas là : Motorola assume ici une approche esthétique, audacieuse et émotionnelle, destinée à séduire une clientèle en quête d’objets iconiques au-delà de la seule fiche technique.

Moto buds loop : des écouteurs-bijoux signés Bose et Swarovski

La collection ne s’arrête pas au smartphone. Elle se prolonge avec une version revisitée des écouteurs moto buds loop, eux aussi baignés dans la teinte Ice Melt et parsemés de cristaux Swarovski. Conçus avec un design ouvert pour un port confortable et discret, ils se posent à l’oreille comme des boucles d’oreilles modernes, légers et élégants.

Leur son est signé Bose, gage de performance acoustique. Motorola associe ici une restitution sonore de haute qualité à un objet design, pensé pour embellir le quotidien tout en le rendant plus musical. L’attention portée aux détails se manifeste jusque dans la texture, la finition et la forme délicate de chaque écouteur.

Une esthétique affirmée pour une technologie précieuse

Avec The Brilliant Collection, Motorola redéfinit la frontière entre technologie et ornement. Loin de se contenter d’un relooking, la marque transforme ses produits en véritables accessoires de style, assumant une esthétique brillante et féminine, sans sacrifier la fonctionnalité.

« Nous célébrons l’éclat sous toutes ses formes : celui du design, de la technologie, du détail qui attire la lumière, mais aussi celui des personnalités qui choisissent de la porter », explique Camille Castinel, Head of Marketing de Motorola France. Elle promet d’ailleurs que d’autres collaborations suivront, dans cette logique de capsules limitées conjuguant style, geste, et attachement intime aux objets connectés.

Une disponibilité imminente, un prix encore tenu secret

The Brilliant Collection sera très bientôt disponible en France, bien que les prix n’aient pas encore été officiellement communiqués. Motorola semble réserver la surprise pour un lancement imminent, au cours duquel d'autres accessoires assortis pourraient être dévoilés, dont une pochette crossbody au design coordonné.

Cette édition spéciale mise sur une esthétique forte pour séduire un public sensible au design exclusif, sans rien renier de l’expérience technologique. Une chose est certaine : avec ce partenariat audacieux, Motorola et Swarovski montrent qu’un smartphone peut aussi être un bijou, une pièce de mode, et une œuvre d’art technologique.