30 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Motorola fait son grand retour dans les montres connectées avec la Moto Watch Fit

Après plusieurs années d'absence sur le marché des montres connectées, Motorola signe un retour remarqué avec la Moto Watch Fit. Fine, sportive et abordable, elle vise directement les utilisateurs Android à la recherche d'une alternative sérieuse aux modèles haut de gamme.

Motorola vient lever le voile sur sa toute dernière montre connectée : la Moto Watch Fit. Un lancement attendu, après de nombreuses fuites dans les jours précédents.

Un design assumé, inspiré des références du marché

Connue pour avoir été pionnière en 2014 avec la Moto 360, première montre connectée à écran circulaire, Motorola opère ici un virage stylistique net. La Moto Watch Fit adopte un cadran carré en aluminium, un format qui n’est pas sans rappeler celui des Apple Watch, tout en évoquant la gamme Huawei Watch Fit.

Élégante et discrète, elle mise sur une finesse remarquable : seulement 9,5 mm d'épaisseur pour un poids plume de 25 grammes (sans bracelet). Son écran OLED de 1,9 pouces affiche une luminosité maximale de 1000 nits, assurant une excellente lisibilité, même en plein soleil. Le verre Corning Gorilla Glass 3 garantit, quant à lui, une bonne résistance aux chocs et aux rayures.

La montre est disponible en une seule teinte baptisée Trekking Green, une couleur exclusive certifiée Pantone, et équipée d'un bracelet en nylon de 22 mm, interchangeable pour s'adapter à toutes les envies.

Une montre connectée taillée pour les sportifs

Sous son allure sobre, la Moto Watch Fit cache de solides arguments pour les amateurs d'activités physiques. Elle propose plus de 100 modes sportifs différents, allant de la course à pied à la natation, grâce à sa certification IP68 et 5 ATM qui la rend étanche jusqu'à 50 mètres.

Côté capteurs, elle assure le suivi du rythme cardiaque, du nombre de calories brûlées, ainsi que l’analyse complète du sommeil. La présence d'un GPS intégré permet d’enregistrer précisément les distances parcourues et la vitesse, sans nécessité d’embarquer son smartphone.

Simplicité d'usage et compatibilité Android

Motorola a opté pour un système d’exploitation propriétaire, fluide et intuitif, bien qu’exclusivement compatible avec Android. Via l'application Moto Watch, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience : création de cadrans à la volée grâce à l'IA intégrée, gestion des notifications, contrôle de la musique, et consultation détaillée de leurs statistiques de santé.

Une autonomie impressionnante

L'un des points forts de la Moto Watch Fit est son autonomie annoncée de 16 jours en usage classique. Un argument de poids face à la concurrence sous Wear OS ou watchOS, souvent plus gourmande en énergie. De plus, sa fonction de recharge rapide permet de regagner 65 % de batterie en seulement 30 minutes, ou une journée complète d’utilisation en seulement 5 minutes de charge.

Prix et disponibilité

La Moto Watch Fit sera disponible en France dès la fin mai, au tarif très compétitif de 99 euros TTC. À ce prix, elle se positionne comme une alternative sérieuse pour tous ceux qui veulent une montre connectée robuste, élégante et endurante, sans sacrifier leur budget.