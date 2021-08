16 août 2021 à 02h10 par Philippe

Motorola lance sa deuxième génération de Motorola edge

Motorola vient de présenter sa deuxième génération de Motorola edge. Cette nouvelle génération se décline en trois versions : edge20 lite, edge20 et edge20 pro.

Les nouveaux edge20 proposent des écrans OLED FHD+ de 6,7 pouces et disposent d'un accès 5G. Ils bénéficient d'un capteur principal de 1/1,5'' d'une résolution de 108 MP et avec une grande ouverture f/1,9. Les performances en basse lumière ont été améliorées grâce à la technologie Ultra Pixel : elle combine 9 pixels en 1 ultra pixel de 2,1 µm, multipliant ainsi la sensibilité à la lumière par 9. Les pixels sont 30 % plus grands que ceux de la génération précédente. En façade, ils sont dotés d'un capteur de 32 MP avec une ouverture f/2,2 et doté de la technologie Quad Pixel. A la capture simultanée viennent s'ajouter plusieurs fonctionnalités dédiées au portrait et à l'autoportrait : bokeh multicouches, autoportrait HDR avec correction du visage ou encore autoportrait en basse lumière.

Le design des nouveaux edge20 bénéficie d'une finition mate. Le lecteur d'empreinte latéral permet également d'activer la fonctionnalité Power Touch : une double tape ouvre un menu de raccourcis personnalisables. Il est ainsi possible de le déverrouiller et, dans la foulée, d'accéder rapidement aux applications et fonctionnalités les plus utilisées.

Prix et disponibilités

A partir du 3 septembre 2021, le Motorola edge20 lite et edge20 seront disponibles aux prix respectifs de 369 € et 499 €. Le Motorola edge20 Pro sera disponible à partir du 10 septembre 2021 au prix de 699 €.

Offre de lancement edge20 et edge20 lite

Du 3 au 30 septembre, des écouteurs sans fil VerveBuds 800 d'une valeur de 99 € sont offerts pour l'achat d'un de ces deux smartphones. Une édition business du edge20 lite est également prévue et est destinée aux entreprises et professionnels.