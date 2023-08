03 août 2023 à 00h15 par Philippe

Motorola lance le Razr 40 Ultra Viva Magenta

Motorola et le cabinet Pantone ont décidé de poursuivre leur partenariat avec le lancement du Motorola Razr 40 Ultra Viva Magenta.

Après avoir annoncé les nouveaux pliables de la série Motorola Razr, une nouvelle déclinaison du Motorola Razr 40 Ultra vient de voir le jour avec une nouvelle teinte, le Viva Magenta qui est la couleur Pantone de l'année 2023 (référence PANTONE 18-750).

Ce partenariat à long terme permet à Motorola d'avoir accès au savoir-faire de Pantone en matière de tendances et de couleurs. Ainsi, après avoir annoncé les modèles edge30 fusion et edge40 en couleur Pantone Viva Magenta, le devient le quatrième modèle à arborer cette coloration.

Ses caractéristiques

Le razr40 ultra dispose d'un large écran OLED de 3,6 pouces haute résolution avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Très pratique, les interactions sont optimisées avec les applications et la barre de notification. Les fonds d'écrans, polices, etc. sont entièrement personnalisables.

Son grand écran externe permet d'accéder à l'essentiel sans même avoir à ouvrir le téléphone. Ce téléphone possède un espace suffisant pour répondre facilement à un message, prendre un selfie ou se tenir informé des notifications.

Lorsqu'une application est lancée, elle peut s'afficher de deux manières : il suffit de toucher et de glisser n'importe où dans la barre de notification pour consulter ses mises à jour. L'affichage est personnalisé pour les applications moto avec un positionnement adaptatif de l'appareil photo en fonction de l'écran. L'utilisateur a accès à des raccourcis et peut les parcourir directement via l'écran externe et même répondre à un message WhatsApp, naviguer dans Google Map ou encore jouer à jeux.

Grâce à sa charnière flexible, le razr40 ultra se plie à l'angle de vue souhaité. L'utilisateur peut donc avoir les mains libres et ainsi de nouvelles façons d'interagir s'offre à lui. Pour ce faire, il suffit de le poser pour réaliser une vidéo timelapse stable ou capturer une image en pose longue sans trépied.

Prendre des selfies ou passer un appel vidéo est facilité grâce à la caméra frontale ou principale en posant le téléphone et en ajustant la charnière pour obtenir l'angle le plus approprié. L'écran externe permet de voir la photo, sans même ouvrir le téléphone. Cette polyvalence est idéale pour les créateurs de contenus.

Le razr40 ultra est doté d'un large écran écran P-OLED FHD+ de 6,9 pouces de diagonale, certifié HDR10+, DCI-P3 de 120 %. Il est compatible Dolby Atmos. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 165 Hz.

Très appréciable pour lire un livre électronique, le taux de rafraîchissement peut descendre 1 Hz pour économiser de la batterie. Bénéficiant d'une charnière entièrement redessinée et d'un verre ultrafin Gorilla 7 avec traitement multicouche protecteur, sa conception sans interstice et ultra-lisse en forme de goutte d'eau permet à l'écran principal de se plier avec un minimum de plis et aux bords supérieurs et inférieurs de s'aligner parfaitement, une fois le smartphone replié.

Un système de double capteurs photo de 12 Mpx couplé à 13 Mpx est intégré dans le razr40 ultra. Ainsi capturer des photos d'une clarté cristalline quelle que soit la lumière devient facile grâce à l'OIS, ainsi que réaliser des photos ultra grand angle et des gros plans grâce au second objectif de 13 Mpx.

De plus, il suffit de le plier pour profiter des fonctions avancées de la puissante caméra arrière, en prenant de magnifiques selfies ultra larges et de bénéficier d'appels vidéo de haute qualité. L'OIS compense automatiquement les images et vidéos floues dues aux mouvements indésirables de l'appareil photo, de sorte que même dans des conditions de faible luminosité, la clarté et les détails restent nets. Idéal pour réaliser des vidéos en résolution 8K et HDR10+.

Le razr40 ultra présente un capteur frontal de 32 Mpx dédié aux selfies et aux appels vidéo. La fonction Photo Booth permet de déclencher une minuterie, qui commence à compter pour que l'appareil photo prenne automatiquement 4 photos distinctes à la suite, en laissant 3 secondes entre chaque photo pour se préparer et poser. Une fois terminé, il est possible de réaliser un collage des 4 photos avec Google Photos.

La fonction " Horizon Lock " permet de stabiliser la prise de vue et de la verrouiller automatiquement même lors d'une rotation à 360° pour se concentrer sur l'action sans se soucier des mouvements importants de la caméra. Le traitement s'effectue en temps réel, sans latence pour visionner le résultat aisément. Cette dernière est particulièrement appréciée dans des actions de sports extrêmes où les mouvements de caméra sont importants comme le ski, le VTT ou encore le rafting.

Le razr40 ultra possède un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go. Il est compatible avec la fonction Ready For.

Il dispose d'une batterie de 3800 mAh avec la fonction TurboPower 33/30W et la recharge sans fil 5W. Le razr40 ultra est muni d'un capteur d'empreinte digitale sur le bouton de verrouillage. Il est compatible IP52 et fonctionne sous Android 13.

Le Motorola Razr 40 Ultra Viva Magenta est d'ores et déjà disponible au prix public conseillé de 1 199€ TTC. Il est livré dans un packaging éco responsable et olfactif afin

d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Celui-ci comporte une coque de protection transparente et un chargeur filaire de 33 W.