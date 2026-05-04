04 mai 2026 à 09h00 par Philippe

Motorola lance les Razr 70, 70 Plus et 70 Ultra et élargit sa gamme de smartphones pliants

Motorola officialise sa nouvelle génération de smartphones pliants à clapet avec une approche inédite. Là où la marque proposait jusqu’ici deux modèles, elle introduit désormais une gamme complète articulée autour de trois références : Razr 70, Razr 70 Plus et Razr 70 Ultra.

Derrière cette évolution, une stratégie claire : segmenter plus finement le marché du pliant tout en conservant une identité forte, mêlant design distinctif, expérience logicielle enrichie et montée en puissance progressive des caractéristiques techniques. Une réponse directe à une concurrence de plus en plus structurée sur ce format, notamment face aux Galaxy Z Flip.

Motorola razr 70 ultra : une fiche technique de flagship dans un format compact

Le Razr 70 Ultra incarne le sommet de la gamme et concentre l’essentiel des innovations matérielles de cette génération.

Il s’appuie sur un double affichage particulièrement ambitieux. À l’intérieur, on retrouve une dalle AMOLED LTPO de 6,96 pouces en définition Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz. L’écran prend en charge plus d’un milliard de couleurs, affiche une luminosité maximale annoncée jusqu’à 5000 nits en HDR et bénéficie d’une certification Pantone pour la fidélité des couleurs et des tons de peau.

À l’extérieur, Motorola conserve et améliore son écran secondaire de 4 pouces. Il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO Full HD+, également cadencée jusqu’à 165 Hz, avec une luminosité pouvant atteindre 3000 nits. Cet écran permet un usage quasi complet du smartphone sans ouverture : applications, messagerie, lecture multimédia, widgets ou encore contrôle gestuel et vocal.

Sous le capot, le Razr 70 Ultra embarque la plateforme Snapdragon 8 Elite, associée à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage dans sa version commercialisée en France. Le smartphone tourne sous Android 16 avec l’interface Moto UI.

La partie photo évolue avec un système triple capteur 50 MP, incluant un capteur principal optimisé pour la dynamique (LOFIC), un ultra grand-angle et un capteur dédié à des usages complémentaires. La capture vidéo est compatible Dolby Vision, et la caméra frontale atteint également 50 MP.

Côté autonomie, Motorola intègre une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 68 W, la recharge sans fil 30 W et la recharge inversée. Le constructeur annonce plus de 36 heures d’utilisation.

Le Razr 70 Ultra bénéficie également d’une protection renforcée avec du Gorilla Glass Ceramic, d’une certification IP48 et d’un système audio stéréo compatible Dolby Atmos et Snapdragon Sound.

Motorola razr 70 plus : un positionnement intermédiaire très cohérent

Le Razr 70 Plus vient combler l’espace entre le modèle standard et l’Ultra, avec une fiche technique qui reprend certains éléments premium tout en restant plus accessible.

Il adopte lui aussi un écran externe AMOLED LTPO de 4 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. À l’intérieur, l’écran AMOLED de 6,90 pouces, compatible Dolby Vision, offre une définition élevée et une excellente reproduction des contrastes.

Le smartphone est propulsé par un Snapdragon 8s Gen 3, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il fonctionne également sous Android 16 avec Moto UI.

La configuration photo repose sur un double capteur 50 MP (grand-angle et ultra grand-angle), avec stabilisation optique et technologie Quad Pixel. La caméra frontale affiche une définition de 32 MP.

La batterie de 4500 mAh assure plus de 31 heures d’autonomie selon Motorola. Elle est compatible avec la charge rapide 45 W, ainsi que la recharge sans fil.

Le Razr 70 Plus utilise du Gorilla Glass Victus pour sa protection et conserve une certification IP48. Il se distingue également par une finition jacquard et des coloris Pantone, qui renforcent son positionnement plus “lifestyle”.

Motorola razr 70 : une version plus accessible sans renier l’essentiel

Le Razr 70 constitue la porte d’entrée dans l’univers des pliants Motorola, avec un positionnement plus abordable, mais une fiche technique qui reste solide.

Il dispose d’un écran externe AMOLED LTPO de 3,63 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran interne de 6,9 pouces propose une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7450X, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans sa version principale. Il tourne sous Android 16.

La partie photo repose sur un double capteur 50 MP, accompagné d’un capteur selfie de 32 MP. Motorola met en avant les usages Flex View, permettant d’exploiter le format pliant pour la capture mains libres.

La batterie de 4800 mAh assure plus de 36 heures d’autonomie, avec une charge rapide 30 W et une recharge sans fil 15 W.

Comme le modèle Plus, il bénéficie d’une protection Gorilla Glass Victus et d’une certification IP48, ainsi que d’un système audio stéréo compatible Dolby Atmos.

Une expérience logicielle enrichie par l’IA

L’ensemble de la gamme Razr 70 repose sur une base logicielle commune enrichie par moto ai. Motorola introduit plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme :

Catch Me Up, pour résumer les notifications

Next Move, pour suggérer des actions contextuelles

Recherche globale unifiée

Les smartphones intègrent également une compatibilité avec plusieurs assistants, dont Google Gemini, Microsoft Copilot et Perplexity AI.

La photo bénéficie elle aussi de ces apports avec des fonctions comme Group Shot, Signature Style ou Frame Match, qui automatisent certaines retouches et optimisent les prises de vue.

Prix et disponibilité

Motorola lancera sa nouvelle gamme en France dès mai 2026 avec les tarifs suivants :

Razr 70 Ultra (16 Go / 512 Go) : 1 499 €

Razr 70 Plus (12 Go / 512 Go) : 1 199 €

Razr 70 (8 Go / 256 Go) : 999 €

