11 février 2020 à 06h00 par Philippe

Motorola lance le moto g8 version "power" avec une grande autonomie

Doté d’une batterie 5000 mAh, le moto g8 power peut offrir jusqu’à trois jours d’autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh.

L'autre atout de cette version est son système quadruple caméra optimisé par l’IA qui permet de prendre toutes sortes de photos, du gros plan au plan panoramique. Il est également possible de prendre des photos de manière très rapide, grâce au capteur principal 16 Mpx avec autofocus à détection de phase. Son objectif à longue focale permet, quant à lui, de zoomer sur les détails à n’importe quelle distance.

De plus, la caméra Macro offre la possibilité de zoomer jusqu’à cinq fois sur un sujet pour profiter de gros plans. L’appareil photo avant est doté de la technologie QuadPixel qui offre des photos nettes et précises au niveau des selfies.

Son écran Max Vision est de 6,4 pouces. Le moto g8 power est aussi fourni avec la fonction Moto Experiences et une version d’Android 10 sans logiciel inutile. Ce modèle dispose d'un double haut-parleurs stéréo avec la technologie Dolby Audio.

Le moto g8 power est équipé d’un processeur octo-core 2 GHz Qualcomm Snapdragon 665 avec 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de stockage interne. Enfin, le moto g8 power est protégé contre les déversements, les éclaboussures ou la pluie avec son revêtement résistant à l’eau qui protège l’intérieur et l’extérieur du smartphone.

Disponibilité et prix

Le moto g8 power coloris noir sera disponible en précommande dès le 20 février 2020 chez Amazon, Fnac/Darty et CDiscount, au prix de 249,99€. Une paire d’écouteurs intra-auriculaires sera offerte pendant toute la durée de la précommande.