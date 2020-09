01 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Motorola lance le Moto G9 Play, un smartphone à triple caméra à moins de 200 euros

Motorola vient d'ajouter à son catalogue le Moto G9 Play, un nouveau smartphone à petit prix avec un système de triple caméra et une batterie haute capacité de 5000 mAh.

En effet, le moto g9 play se distingue par son système de triple caméra associant un capteur photo principal, un capteur de profondeur ainsi qu'un capteur Macro Vision. La caméra principale de 48 MP est dotée de la technologie Quad Pixel avec une sensibilité à la lumière multipliée par 4, le mode Vision nocturne et la grande ouverture de f/1,7 permet d'avoir des photos lumineuses, même lorsque l'éclairage n'est pas optimal. Le capteur de profondeur fonctionne avec l'appareil photo principal pour flouter l'arrière-plan automatiquement. Quant à l'appareil photo Macro Vision, il donne la possibilité à l'utilisateur de se rapprocher 4 fois plus du sujet qu'un objectif standard tout en gardant la mise au point sur les plus petits détails. Des ailes d'un bourdon aux cristaux d'un flocon de neige.

Le moto g9 play est l'un des premiers smartphones à être équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de mémoire. Selon les données du constructeur, la batterie de 5000mAh peut tenir deux jours avec une seule charge. La technologie TurboPower redonne plusieurs heures d'autonomie en seulement quelques minutes de charge.

Ce modèle est pourvu d'un écran Max Vision HD+ de 6,5 pouces avec un format d'image de 20:9. De plus, le moto g9 play dispose de 64 Go de stockage intégré. Il est même possible d'ajouter jusqu'à 512 Go supplémentaires grâce à l'emplacement pour carte microSD.

L'accès rapide et facile à l'Assistant Google est essentiel pour la marque. L'intégration sur le moto g9 play a été simplifiée avec un bouton Assistant Google dédié, situé sur le côté du téléphone. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer la commande vocale et interroger l'Assistant Google, sans avoir à toucher ou faire défiler l'écran.

Le moto g9 play fonctionne sous Android 10 et intègre également My UX, qui comprend toutes les expériences Moto ainsi qu'une variété de nouvelles fonctionnalités personnalisables. Avec My UX, il est même possible de créer ses propres thèmes sur l'appareil en choisissant parmi des polices, des couleurs, des icônes et des animations de lecteurs d'empreintes digitales, pour obtenir un téléphone inimitable.

Le moto g9 play est disponible en Bleu Saphir au prix de 189,99€.