10 mai 2023 à 07h48 par Philippe

Motorola lève le voile sur son nouveau smartphone : le Edge 40

Un mois après le lancement du Edge 40 Pro. Motorola lance son nouveau milieu en s'inspirant du Motorola Edge 40 Pro. Motorola n'est pas forcément la marque la plus en vogue ; Pourtant, le fabricant propose des smartphones de bonne qualité à un prix agressif.

Tout d'abord, le Motorola Edge 40 se distingue par son écran incurvé de 6,5 pouces Full HD+ de 144 Hz. Il arbore un revêtement en cuir végan au dos lui conférant un look élégant. Ce modèle est résistant à l'immersion dans l'eau grâce à la norme IP68, jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes, ainsi qu'à la poussière et au sable.

Motorola a intégré un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui assure le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil via une simple pression. Des fonctions d'éclairage des bords (bleu, vert, magenta, orange et blanc) ont été également ajoutées. Ces lumières peuvent être activées pour alerter l'utilisateur d'une notification, d'une alarme ou d'un appel lorsque le téléphone est tourné vers le bas. Pour être toujours plongé dans une Immersion visuelle et sonore, il intègre le Dolby Atmos avec la spatialisation du son 3D.

Le nouveau Edge 40 est doté d'un capteur arrière de 50 Mpx avec une mise au point instantanée et bénéficie de l'une des plus grandes ouvertures disponibles sur le marché, f/1,47. Lorsque la lumière s'affaiblit, la caméra combine tous les pixels en un seul grand de 2,0um, pour obtenir des photos toujours plus lumineuses. Le stabilisateur optique atténue les secousses pour réaliser des vidéos et photos toujours aussi nettes.

Il profite également d'un téléobjectif de 13 Mpx ultra grand angle et une fonction Macro-Vision. Un capteur de luminosité ambiante a également été ajouté à l'arrière pour régler rapidement l'exposition lorsqu'on ouvre l'appareil photo pour la première fois.

Ce smartphone embarque un appareil photo frontal de 32 Mpx pour réaliser des portraits et des selfies.

La nouvelle fonction " Horizon Lock " permet de stabiliser la prise de vue et de la verrouiller automatiquement même lors d'une rotation à 360° pour se concentrer sur l'action sans se soucier des mouvements importants de la caméra. Cette fonction est particulièrement appréciée dans des actions de sports extrêmes où les mouvements de caméra sont importants : ski, VTT, rafting, etc.

Le Edge 40 est doté d'une batterie de 4400 mAh et d'une charge TurboPower de 68 W pour profiter d'une journée d'autonomie avec seulement 15 minutes de charge. Il est compatible avec la charge sans fil avec une puissance de 15W.

Il bénéficie d'un processeur MediaTek Dimensity 8020, de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, de la fonction Ready for et de la 5G.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 40 est commercialisé au prix de 599 €TTC. Il est fourni avec un chargeur 68W et une coque de protection. Il est décliné en coloris noir, vert olive et bleu.