11 mars 2021 à 05h00 par Philippe

Le Motorola Moto E7i Power, un smartphone pas cher avec une grosse batterie

Le Motorola Moto E7i Power est en fait l'un des smartphones les moins chers que vous puissiez acheter actuellement. Il offre une batterie de 5000 mAh et ne coûte que 99 €.

Il est pourvu d'un écran de 6,5 pouces Max vision avec une définition de 720 x 1600 pixels et d'un processeur Unisoc SC9863A octa-core 1,6GHz avec de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Sa mémoire peut être augmentée grâce à un emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go.

Le Moto E7i Power arbore une configuration à double objectif à l'arrière avec un capteur principal de 13MP et un capteur de profondeur de 2MP. Côté selfies à l'avant, l'appareil possède un objectif de 5 MP logé à l'intérieur de l'encoche en forme de goutte. Il est compatible avec plusieurs modes : Macro, Bokeh, Vision de nuit, Photo, Manuel, Vidéo, Panorama.

Ce smartphone dispose également d'un scanner d'empreintes digitales monté à l'arrière et d'un bouton Google Assistant placé sur la tranche au-dessus des touches de volume.

Sous Android 10, le Moto E7i Power dispose également d'un scanner d'empreintes digitales monté à l'arrière et d'un bouton Google Assistant qui est situé au-dessus des touches de volume. Ce modèle mesure 165.06 x 75.86 x 9.2 mm et pèse 200 grammes.