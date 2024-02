26 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Motorola Moto G : 4 nouveaux modèles pour tous les budgets à partir de 99 euros

Motorola enrichit sa gamme Moto G avec quatre nouveaux modèles (Moto g34 5G, Moto g04, Moto g24 et power). Avec cette nouvelle génération de smartphones Moto G, Motorola offre une solution pour tous les budgets à moins de 200 €.

Moto g34 5G

Parmi les nouveaux smartphones Motorola, le Moto G34 5G se démarque par ses performances techniques supérieures. A ce jour, le moto g34 5G est le smartphone 5G le plus abordable de la marque.

Il est doté d'un écran 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Le moto g34 5G est équipé d'un capteur Quad Pixel de 50MP avec une sensibilité en basse lumière 4x meilleure. Il est également doté d'une caméra Macro Vision 2 Mpx. La caméra frontale de 16 MP dispose de la technologie Ultra Pixel.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh. Le smartphone est livré avec un chargeur TurboPower de 20W qui permet d'ajouter des heures d'autonomie en quelques minutes.

Sous Android 14, il est propulsé par le processeur Snapdragon 695 5G complété par 128 Go de stockage interne, extensible via microSD et de 4 Go de RAM.

Le moto g34 5G est disponible avec 128 Go de stockage en version Noir anthracite, Bleu glacier, et Vert canard (avec finition en cuir vegan) à partir de 149€ TTC.

Moto g24

Le moto g24 est équipé d'un capteur avancé de 50 MP avec la technologie Quad Pixel. Une caméra Macro Vision dédiée capture des détails complexes à partir de seulement 4 cm de distance.

Son écran HD+ extra lumineux est de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est doté d'une mémoire à partir de 128 Go, extensible jusqu'à 1To et 4 Go de RAM.

Le moto g24 est disponible avec 128 Go de stockage en version Noir charbon, Lavande et Vert amande à partir de 129€ TTC. Le modèle standard possède une batterie de 5 000 mAh qui se recharge à 20 W. Il est livré avec une coque.

Moto g24 power

La version power est dotée d'une batterie de 6000 mAh et d'une charge TurboPower de 30W. En termes de performances, il est cadencé par le processeur MediaTek Helio G85, octa-core de 2,0 GHz, et la RAM de 8 Go.

Il est accompagné de 256 Go de stockage extensible jusqu'à 1To grâce au port microSD.

Le moto g24 Power est disponible avec 256 Go de stockage en version Bleu glacier et Gris bleuté à partir de 179€ TTC. Il est livré avec une coque et un chargeur 33W.

Moto g04

Il dispose d'un écran HD+ extra lumineux de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra IA de 16 MP du moto g04 ajoute des améliorations automatiques et des capacités de mise au point rapide.

Le processeur du smartphone est un Unisoc T606. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, pouvant être augmenté jusqu'à 1 To grâce à une carte mémoire. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh.

Le moto g04 est disponible avec 64 Go de stockage en version Noir obscur, Vert sapin, Bleu satiné et Orange corail à partir de 99€ TTC. Il est livré avec une coque et un chargeur 10W.