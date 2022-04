26 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Motorola moto g22 : un smartphone "petit budget" convaincant

Motorola revient avec un smartphone à petit prix en complétant son catalogue d'entrée de gamme avec le moto g22. Ce modèle se distingue par son système quad caméra de 50 Mp, d'un écran fluide de 6,5 pouces et 90 Hz Max Vision et d'une batterie longue durée de 5 000 mAh.

Au niveau de la photographie, le moto g22 permet de réaliser des photos avec une sensibilité 4 fois supérieure en basse lumière, grâce au capteur principal de 50 Mp et la technologie Quad Pixel. Motorola a inclus un objectif ultra grand angle de 118º pour faire entrer 4 fois plus de sujets dans le cadre pour obtenir des photos panoramiques. Ce modèle comprend également un capteur de profondeur. Pour compléter le système quad caméra, une caméra Macro Vision est intégrée. Par ailleurs, l'appareil photo frontal est de 16 Mp avec la possibilité d'ajouter une toile de fond scénique aux selfies.

L'écran Max Vision est de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Android 12 est disponible sans surcouche. Des raccourcis sont proposés grâce à la fonction My UX : accès rapide à la lampe de poche, capture rapide, capture d'écran à trois doigts. Performant, le moto g22 intègre un processeur MediaTek G37 et comprend 64 Go de ROM et 4 Go de RAM. Enfin, un slot microSD est proposé jusqu'à 1 To.

Le moto g22 est également équipé d'une batterie de 5000 mAh et de la charge TurboPower 15W.

Il est disponible dans différents choix de couleurs : noir cosmique, bleu polaire et blanc. Son prix de vente est de 189 euros TTC.