04 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Motorola Moto G86 et G56 5G : la robustesse accessible, dans un écrin de style et de performance

Motorola anticipe déjà les achats de la rentrée avec le lancement de deux nouveaux smartphones 5G à prix contenus : les Moto G86 et Moto G56. Avec une promesse claire : conjuguer solidité militaire, design soigné et performances convaincantes. La marque, désormais portée par Lenovo, s’adresse à un public large, soucieux de fiabilité sans se ruiner.

Bien qu’elle s’illustre sur le segment premium avec des modèles comme le Razr 60 Ultra pliant, c’est bien sur les gammes abordables que Motorola continue d’imprimer sa marque. Le Moto G86 5G et le Moto G56 5G succèdent respectivement aux G85 et G55, en misant sur une évolution notable du design, de la durabilité et du multimédia, sans franchir la barre des 350 euros.

Moto G86 5G : l’élégance résistante sans compromis

Positionné comme le modèle le plus avancé du duo, le Moto G86 5G assume une ambition claire : proposer une expérience utilisateur premium dans un smartphone milieu de gamme.

Certifié IP68 et IP69, le Moto G86 peut non seulement survivre à une immersion de 30 minutes dans l’eau douce, mais également résister à de l’eau sous pression et à haute température – un rare combo dans cette gamme de prix. Il répond aussi à la norme militaire MIL-STD-810H, validée par 16 tests extrêmes, et s’arme d’une vitre Corning Gorilla Glass 7i. Autrement dit, ce smartphone est pensé pour résister à la vie quotidienne, et au-delà.

Fidèle à l’ADN Motorola, le Moto G86 se pare d’un revêtement effet cuir ultrafin, décliné en teintes Pantone exclusives : Spellbound (gris), Cosmic Sky (violet), Chrysanthemum (rouge) et Golden Cypress (vert). Une allure haut de gamme, combinée à une prise en main confortable.

Le terminal embarque une dalle pOLED Super HD de 6,7 pouces, affichant un taux de rafraîchissement fluide à 120 Hz, et une luminosité annoncée comme 2,8 fois plus élevée que la génération précédente. Le tout est sublimé par un son Hi-Res certifié Dolby Atmos, pour une expérience multimédia aussi fluide que percutante.

Côté photo, le G86 mise sur un capteur principal Sony LYTIA 600 de 50 MP, épaulé par un capteur ultra grand-angle + macro de 8 MP. L’ensemble bénéficie de la stabilisation optique (OIS) et de l’intelligence artificielle de Motorola, avec le moteur Photo Enhancement Engine capable d’ajuster en temps réel couleurs, netteté et exposition. À l’avant, une caméra selfie de 32 MP assure des autoportraits nets, même en basse lumière.

Sous le capot, un MediaTek Dimensity 7300 pilote l’ensemble, épaulé par 8 Go de RAM (extensibles jusqu’à 24 Go grâce au RAM Boost) et 256 Go de stockage. La batterie de 5200 mAh, couplée à la charge TurboPower 30W, promet jusqu’à 41 heures d’autonomie.

Il sera disponible mi-juin à 349 euros.

Moto G56 5G : l’essentiel sans concession

Moins onéreux mais tout aussi sérieux, le Moto G56 5G vise un public à la recherche de polyvalence et de fiabilité, tout en conservant les fondements du G86.

Comme son grand frère, il coche toutes les cases en matière de robustesse : certifications IP68/IP69, norme MIL-STD-810H, matériaux premium, et finitions signées Pantone (Black Oyster, Dill, Dazzling Blue, Gray Mist). L’orientation design n’est pas sacrifiée malgré la robustesse.

Le Moto G56 5G mise sur un écran LCD Full HD+ de 6,72 pouces, parfaitement lisible même en plein soleil. Il conserve les haut-parleurs stéréo avec Bass Boost et Dolby Atmos.

Surprise agréable pour un modèle plus accessible : la section photo est identique à celle du Moto G86. Le G56 bénéficie du capteur Sony LYTIA 600 de 50 MP, d’un ultra grand-angle/macro de 8 MP, et d’une caméra frontale de 32 MP, soutenus eux aussi par l’intelligence artificielle maison.

Le Moto G56 est propulsé par le MediaTek Dimensity 7060 gravé en 6 nm, secondé par 8 Go de RAM extensibles jusqu’à 24 Go via RAM Boost, et 256 Go de stockage. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5200 mAh et une charge rapide TurboPower 30W, promettant jusqu’à 40 heures d’usage.

Le G56 sera en vente début juin au prix de 279 euros.