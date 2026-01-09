09 janvier 2026 à 08h21 par Philippe

Motorola officialise le Razr Fold, son premier smartphone pliant au format livre

À l’occasion du Lenovo Tech World 2026, Motorola a levé le voile sur une stratégie ambitieuse mêlant innovation matérielle, intelligence artificielle et montée en gamme assumée. Aux côtés d’une nouvelle plateforme IA unifiée et de concepts tournés vers l’avenir, le constructeur officialise surtout un tournant majeur de son histoire récente : l’arrivée du Motorola Razr Fold, son tout premier smartphone pliant au format livre.

Après avoir remis au goût du jour le téléphone à clapet avec une gamme Razr devenue emblématique, Motorola élargit enfin son horizon. Avec le Razr Fold, la marque ne se contente plus de rivaliser avec les Galaxy Z Flip de Samsung : elle s’attaque désormais frontalement au segment dominé par le Galaxy Z Fold, avec une proposition pensée pour la productivité, la création et les usages professionnels.

Un nouveau format pour de nouveaux usages

Le Razr Fold inaugure un format conçu pour s’adapter « naturellement » aux usages du quotidien, alternant entre mobilité compacte et surface de travail étendue. Fermé, l’appareil conserve l’ergonomie familière d’un smartphone classique grâce à un écran externe de 6,56 pouces, suffisamment grand pour consulter ses notifications, répondre à des messages ou capturer des photos sans avoir à déplier l’appareil.

Une fois ouvert, le Razr Fold révèle un imposant écran interne OLED LTPO 2K de 8,09 pouces, l’un des plus grands du marché des smartphones pliables actuels. Cette dalle promet un confort d’affichage optimal pour le multitâche, la lecture, la création de contenus ou encore le visionnage de vidéos, avec des interfaces adaptatives capables d’évoluer en fonction de la position et de l’orientation de l’appareil.

Motorola mise clairement sur la polyvalence, en proposant des mises en page flexibles et des outils logiciels spécifiquement pensés pour tirer parti du grand écran, un domaine dans lequel la marque a déjà démontré son savoir-faire sur ses précédents pliants à clapet.

Le Moto Pen Ultra, symbole d’un virage productif

Autre élément différenciant majeur : la prise en charge native du Moto Pen Ultra. Ce stylet intelligent, sensible à la pression et conforme à la norme USI (Universal Stylus Initiative), se destine autant aux professionnels qu’aux créatifs. Notes manuscrites, croquis, annotations de documents ou retouches précises deviennent des usages centraux du Razr Fold.

Le Moto Pen Ultra se distingue également par son autonomie annoncée de 31 jours et par son étui de recharge compact en USB-C, pensé pour accompagner l’utilisateur au quotidien, même si le smartphone ne dispose pas de logement dédié pour le stylet. Motorola présente ainsi le Razr Fold comme un véritable outil de travail mobile, bien au-delà d’un simple smartphone pliable.

Une photographie haut de gamme héritée du Motorola Signature

Sur le volet photo, Motorola entend frapper fort. Le Razr Fold embarque une configuration optique directement issue de la nouvelle gamme ultra-premium Motorola Signature, avec un triple module arrière de 50 mégapixels. On y retrouve un capteur principal Sony LYTIA, un ultra grand-angle de 122° capable de réaliser des clichés macro, ainsi qu’un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x.

À cela s’ajoutent une caméra externe de 32 MP, idéale pour les selfies et les vidéos lorsque l’appareil est fermé, et une caméra interne de 20 MP dédiée aux appels vidéo et à la création de contenus en mode déplié. Motorola met en avant la prise en charge du Dolby Vision®, une stabilisation vidéo avancée et des traitements IA destinés à améliorer automatiquement photo et vidéo.

La marque n’hésite d’ailleurs pas à citer DxOMark, affirmant que cette configuration positionne déjà le Razr Fold comme l’un des meilleurs photophones de sa catégorie.

Motorola Qira : vers un écosystème IA unifié

Au-delà du matériel, Lenovo et Motorola profitent de l’événement pour dévoiler Motorola Qira, une plateforme d’intelligence artificielle unifiée née de la convergence entre Moto AI et Lenovo AI Now. L’objectif affiché est clair : réduire les frictions entre applications, appareils et services, en proposant une expérience fluide, cohérente et contextuelle.

Cette approche repose sur de nombreux partenariats technologiques, allant de Microsoft (avec Microsoft 365 et Copilot) à Google (via Gemini), en passant par Qualcomm, Intel et Perplexity. Sur le Razr Fold, cette IA se matérialise notamment à travers des fonctionnalités comme Catch Me Up, qui synthétise les notifications importantes, ou Next Move, capable de suggérer des actions pertinentes en fonction du contexte.

Project Maxwell : l’IA sensible au contexte

Motorola a également levé le voile sur un concept plus prospectif : Project Maxwell, un compagnon portable mains libres, pensé pour s’intégrer pleinement à l’écosystème Qira. Ce dispositif repose sur une perception multimodale, combinant données visuelles, audio et contextuelles issues des capteurs du smartphone, ainsi que sur des interactions en langage naturel.

Grâce à des Large Action Models (LAM), Project Maxwell ne se contente pas de répondre aux demandes de l’utilisateur : il est conçu pour exécuter des actions, anticiper les besoins et accompagner l’utilisateur de manière proactive. Une vision qui illustre l’ambition de Motorola de replacer l’IA au cœur de l’expérience mobile, de manière concrète et utile.

Un positionnement premium encore entouré de mystère

Si Motorola a déjà levé le voile sur de nombreux aspects du Razr Fold, plusieurs zones d’ombre subsistent. Le constructeur n’a pas encore officialisé l’ensemble des caractéristiques techniques, même si les premières informations évoquent l’intégration d’un Snapdragon 8 Gen 5, ainsi que des déclinaisons en 256 et 512 Go de stockage.

La capacité de la batterie, l’épaisseur de l’appareil et son prix restent également inconnus. Des rumeurs évoquent toutefois une batterie silicium-carbone de 5 200 mAh et une charge rapide jusqu’à 90 W, à l’image du Motorola Signature. Autre promesse forte : sept ans de mises à jour Android, un argument de poids face à la concurrence.

Motorola face à Samsung : une nouvelle bataille s’ouvre

Avec le Razr Fold, Motorola ne cache plus ses ambitions. Le constructeur entend désormais rivaliser directement avec les références du marché, à commencer par le Samsung Galaxy Z Fold 7. Design sobre, écran généreux, stylet intelligent, photographie avancée et écosystème IA unifié : la marque coche de nombreuses cases pour séduire un public exigeant.

Reste désormais à connaître le prix et la date de sortie, attendus plus tard en 2026. Une chose est sûre : avec le Razr Fold, Motorola franchit un cap stratégique et confirme que le marché des smartphones pliables ne se limite plus aux téléphones à clapet. Une nouvelle page s’ouvre pour la marque, et la concurrence n’a qu’à bien se tenir.