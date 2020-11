16 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Motorola présente deux nouveaux smartphones, les moto g 5G et moto g9 power

Motorola a dévoilé ses deux nouveaux smartphones : le moto g 5G et le moto g 9 power. Le premier se distingue par sa connexion 5G et le second offre une plus grande capacité au niveau de la batterie.

Le moto g 5G

Ce modèle équipé d'un système triple caméra dispose d'une caméra principale de 48 MP avec la technologie Quad Pixel et d'un objectif ultra grand angle. La caméra Macro Vision permet de se rapprocher 5 fois plus du sujet qu'un objectif standard. La caméra avant est quant à elle de 16 MP.

Le moto g 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Afin de répondre aux besoins d'autonomie, le chargeur TurboPower de 20W peut recharger le smartphone 10 heures en 15 minutes.

Le grand écran MaxVision FHD+ de 6,7 pouces avec HDR10 s'accompagne également d'un format 20:9. Le moto g 5G propose 4 Go de RAM et dispose également de 64 GB de stockage intégrés. De plus, il est possible d'ajouter 1 TB supplémentaire en utilisant l'emplacement de la carte microSD. Motorola a ajouté un bouton Google Assistant dédié sur le côté du smartphone.

Le moto g 5G sera uniquement disponible sur le site de Motorola au prix de 249€ en coloris gris volcanique et argent givré à partir de fin novembre.

Le moto g9

Le moto g9 power est équipé d'un capteur ultra-haute résolution 64 MP avec la technologie Quad Pixel. L'utilisateur pourra réaliser des portraits grâce au capteur de profondeur et la caméra macro vision dédiée. Il est ainsi possible de s'approcher d'un sujet jusqu'à 2,5 cm. La caméra avant est de 16 MP.

Le grand écran Max Vision HD+ est de 6,8 pouces. Le moto g9 power dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégrés.

Le moto g9 power est doté d'une batterie de 6000 mAh. Un bouton Google Assistant dédié est également placé sur le côté du smartphone.

Le moto g9 power sera disponible en coloris violet électrique au prix de 229.99€ à partir de fin novembre.