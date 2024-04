18 avril 2024 à 00h15 par La rédaction | 18 avril 2024 à 06h55

Motorola présente ses nouveaux modèles Edge 50 : une montée en gamme ambitieuse

Motorola frappe fort avec sa nouvelle gamme Edge 50, qui s'étend du milieu de gamme au haut de gamme. La marque affiche ses ambitions claires de conquérir le marché des smartphones en proposant des appareils à la fois élégants et performants.

Cette série Edge 50 se compose de trois modèles : l'Edge 50 Ultra, l'Edge 50 Pro et l'Edge 50 Fusion.

Motorola Edge 50 Ultra

Le Motorola Edge 50 Ultra allie élégance et robutesse . Il est composé de bois véritable et de cuir vegan, d' un cadre en aluminium sablé et du verre Corning Gorilla Glass Victus. L'écran pOLED incurvé Super HD+ est de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz.

Il est doté d'un capteur principal de 50MP, d'un téléobjectif de 64MP avec zoom optique 3x et Super Zoom 100x, d'un objectif ultra grand-angle de 50MP et d'une caméra selfie de 50MP.

Le Motorola Edge 50 Ultra est doté de fonctionnalités photo et vidéo. La stabilisation adaptative garantit des vidéos nettes, même dans des conditions de faible luminosité. Le suivi de mise au point automatique maintient le sujet net même lorsqu'il bouge. La prise de vue en action ajuste automatiquement les paramètres de l'appareil photo en fonction des conditions d'éclairage pour des résultats optimaux. Et le mode pose longue permet de capturer de superbes photos à longue exposition avec des traînées lumineuses artistiques ou des cascades fluides.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 8s Gen 3 complété par 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Et grâce à la batterie de 4500mAh avec charge TurboPower de 125W, il est possible de profiter d'une journée entière d'autonomie en seulement 4 minutes de charge selon le constructeur. Il prend prise en charge de Dolby Atmos.

Le Motorola Edge 50 ultra sera en vente début juin 2024, au prix de 999€.

Motorola Edge 50 Pro

Avec ses bords profilés, son look est élégant avec son cadre en aluminium sablé et son choix de cuir vegan ou de finition perlée en acétate.

Côté fonctionnalités, l'Edge 50 Pro est également doté d'une caméra principale de 50MP avec une ouverture (f/1.4) qui offre de performance exceptionnelle en basse lumière et un téléobjectif de 10MP avec zoom optique 3x. La caméra ultra grand-angle est de 13MP et la caméra frontale est de 50MP.

Le moteur d'amélioration de photos optimise automatiquement les photos, tandis que la stabilisation adaptative garantit des images nettes même dans des conditions de faible luminosité. Le suivi de mise au point automatique maintient le sujet net et le Style Sync permet de personnaliser les photos. Enfin, le mode pose longue permet de capturer d'améliorer les effets de lumière.

Le Edge 50 Pro est doté d'un écran pOLED incurvé de 6,7 pouces presque sans bordures avec une résolution Super HD et un taux de rafraîchissement de 144Hz. La prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Head Tracking garantissent un son surround.

Le Edge 50 Pro est également doté de la plate-forme mobile Snapdragon 7 Gen 3, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Sa batterie est de 4500mAh avec la charge TurboPower de 125W et la charge sans fil TurboPowerde 50W.

Le Motorola Edge 50 pro sera en vente mi-avril 2024 à 699€.

Motorola Edge 50 Fusion

Le Motorola Edge 50 Fusion se distingue par ses couleurs éclatantes, et il est certifié IP68 contre la poussière et l'eau. Le Corning Gorilla Glass 5 lui permet d'être plus résistant aux chutes accidentelles.

Son système de caméra performant du Edge 50 Fusion comprend une caméra principale Ultra Pixel de 50MP avec stabilisation d'image optique (OIS). La technologie de mise au point sur tous les pixels permettent de prendre des photos et vidéos nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Quant à la caméra ultra grand-angle, elle est de 13MP. La caméra frontale est de 32MP.

L'écran pOLED incurvé est de 6,7 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Le Edge 50 Fusion est doté d'un système audio certifié Hi-Res et de haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos.

Le système audio de l'appareil délivre un son certifié Hi-Res12. Le dispositif est équipé de haut-parleurs stéréo et offre le support de Dolby Atmos. Le Edge 50 fusion est quant à lui alimenté par un

processeur Snapdragon 7s Gen 2, boosté par une RAM de 8 Go et bénéficie d'un stockage interne de 256 Go. Sa charge rapide est de 68W.

Le Motorola Edge 50 fusion sera en vente fin mai 2024, au tarif de 399€.