27 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Motorola Razr 50 et Razr 50 Ultra : l'innovation pliante au service de l'élégance

Motorola lance sa nouvelle série Razr 50 pour marquer les 20 ans du Razr V3. Les Razr 50 et 50 Ultra sont une évolution subtile des smartphones pliables de Motorola.

Motorola Razr 50 Ultra

En outre, Motorola équipe le Razr 50 Ultra d'un écran interne de 6,9 pouces. Habillé d'un élégant dos en cuir vegan, le smartphone dévoile un écran externe généreux de quatre pouces, soit une augmentation notable par rapport aux 3,6 pouces de l'année dernière. Il est doté d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz et il est protégé par le robuste Gorilla Glass Victus.

Son écran externe pOLED de 4 pouces propose une nouvelle interface UX avec des options de personnalisation avancées avec divers cadrans de montre et thèmes. Son taux de rafraîchissement est de 165Hz.

L'accessibilité de l'IA directement sur l'écran externe permet une utilisation simplifiée et efficace des fonctionnalités intelligentes du smartphone. De plus, l'interface Spotify/Bose intégrée permet de contrôler facilement la musique et les podcasts.

Côté photographie, le Razr 50 Ultra est équipé d'un système de caméra haute résolution de 50 MP avec des fonctionnalités IA. Le capteur principal bénéficie d'une stabilisation optique. Le téléobjectif de 50 MP avec zoom optique x2 permet de capturer des portraits détaillés même à grande distance. Doté d'un capteur de 32 mégapixels, l'appareil photo frontal réalise des selfies qui sont rehaussés par des fonctions d'intelligence artificielle.

Au niveau performance, le Razr 50 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sa batterie de 4000 mAh supporte la charge rapide 45W et sans fil 15W tout en disposant d'une charge inversée de 5W.

Les capacités audio sont améliorées, avec des haut-parleurs stéréo optimisés et le support de Dolby Atmos. Le Razr 50 Ultra est conçu pour résister aux chutes et aux rayures grâce au Corning Gorilla Glass Victus et une protection contre l'eau certifiée IPX8. La charnière redessinée offre une meilleure ouverture et une fermeture fluides, renforçant la durabilité et la praticité de l'appareil.

Grâce à l'option Flex View, en pliant le smartphone en mode "V", il est possible de le poser sur une surface et de prendre des photos ou des vidéos sans avoir à le tenir dans les mains. Ceci est idéal pour les selfies, les appels vidéo ou les time-lapses.

Il est proposé en quatre couleurs, notamment, le Vert kaki, le Bleu marine et le Peach Fuzz (couleur Pantone de l'année 2024) et le Rose (disponible uniquement sur le web).

Le Motorola Razr 50 Ultra est commercialisé à 1199 euros et dispose d'un chargeur 68W.

Motorola Razr 50

Le Motorola Razr 50 dispose quant à lui d'un écran externe pOLED de 3,6 pouces et d'un écran interne de 6.9 pouces. Tout comme son grand frère, il offre un accès aux notifications et aux applications.

En photographie, le Razr 50 est équipé d'une caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique et d'un objectif ultra-grand angle de 13 MP avec fonction Macro Vision.

Le Razr 50 est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7300X avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sa batterie de 4200 mAh est compatible avec la charge rapide TurboPower de 30W et la charge sans fil de 15W.

Disponible en trois couleurs, Beige sable, Gris acier et Orange cuivré. Sa finition est en cuir vegan. Il possède aussi la certification IPX8 qui permet au smartphone de rester dans 2 mètres d'eau minimum et tenir plus de 30 minutes sans se dégrader.

Le Motorola Razr 50 est disponible à partir de 899 euros.

Du 25 juin au 31 août 2024 : une enceinte Bluetooth Bose Soundlink Revolve+ Il Noir est offerte pour l'achat d'un Razr 50 ou Razr 50.