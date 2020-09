30 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

Motorola Razr 5G : un an de protection offerte contre les dommages accidentels

Motorola a dévoilé il y a quelques jours le motorola razr 5G, un martphone à clapet doté d'un écran pliable. La marque offre désormais un an de protection contre les dommages accidentels et un folio de protection pour l’achat d’un motorola razr 5G.

Pour tout achat de ce modèle, en coloris gris graphite, l’utilisateur bénéficiera gratuitement d’un folio de protection et d’un an de protection contre les dommages accidentels d’une valeur de 302.99€ comprenant une couverture contre les dommages physiques (chutes et écrans fissurés inclus) ou causés par un liquide pendant un an (nombre de réclamations limitée à deux pour ce type de dommages).

Cette protection contre les dommages accidentels n'intègre pas de franchise ou de frais supplémentaires.

Au niveau de ses caractéristiques, rappelons que l' écran externe Quick View interactif de 2,7 pouces du motorola Razr 5G permet d'interagir avec ses notifications. Lorsque le téléphone est fermé, il est possible de passer des appels, répondre aux messages, contrôler sa musique, et accéder aux réglages personnalisés comme activer ou désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi et le Hotspot... tout cela est possible sans même ouvrir le téléphone. Le Motorola Razr 5G est alimenté par processeur Qualcomm Snapdragon 765G.

Parmi les nouveautés logiciels, l'écran Quick View dispose désormais d'une barre de navigation en bas de l'écran qui reproduit les gestes d'Android 10 : accès simplifié à l'écran d'accueil en le balayant vers le haut, à l'appareil photo en le balayant vers la droite et à sa liste d'applications en le balayant vers la gauche. En glissant à nouveau vers la gauche, l'utilisateur accèdera à ses raccourcis, que ce soit pour appeler ses contacts préférés ou leur envoyer des SMS.

La retranscription vocale permet de répondre facilement aux messages. L'utilisateur peut aussi accéder à ses applications musicales favorites comme Spotify, YouTube Music et Pandora. La technologie NFC assure la présence de Google Pay et le partage de contenu comme des contacts, des photos et des vidéos vers d'autres appareils sans fil.

Motorola offre également la possibilité de personnaliser son écran Quick View en choisissant ses thèmes et ses applications préférés. Huit applications ont été présélectionnées par défaut : l'appareil photo, les messages, la calculatrice, Google Keep, Google News, Google Home et YouTube, mais elles peuvent être modifiées et peuvent être accessibles sans avoir à ouvrir le smartphone.

Une fois ouvert, le Motorola Razr 5G révèle un écran Flex View de 6,2 pouces. Fin et compact, le Razr est fabriqué en acier inoxydable haut de gamme et en verre Gorilla Glass 3D. Un capteur d'empreintes digitales est placé à l'arrière et la charnière a été améliorée sur cette version. Un revêtement protecteur personnalisé protège l'écran des rayures et une barrière hydrofuge située à l'intérieur du téléphone le protège contre les déversements, les éclaboussures et de la pluie. Il est disponible trois coloris : Graphite poli, Mercure liquide et Blush Gold.

Le système de pliage dynamique a fait l'objet de tests rigoureux d'ouverture du téléphone, de chute, de température et d'autres tests pour garantir sa longévité et sa fiabilité. Le test d'ouverture de Motorola a démontré que ce modèle est conçu pour supporter jusqu'à 200 000 ouvertures.

Ouvert ou fermé, il dispose d'un capteur 48MP et de la technologie Quad Pixel complété par la technologie d'autofocus laser permettant faire rapidement la mise au point sur le sujet. Grâce au capteur 48 MP, l'appareil photo sert aussi pour les selfies lorsque le téléphone est fermé. Les selfies profitent de modes comme le selfie de groupe, le mode portrait, la tache de couleur.

Le mode caméra Cartoon aide à maintenir la mise au point du sujet en affichant une animation amusante sur l'écran Quick View tandis que l'application de l'appareil photo est ouverte sur l'écran principal Flex View. Grâce au mode Instant Review, l'utilisateur peut afficher instantanément un aperçu de la photo sur l'écran Quick View après l'avoir prise. Le mode External Preview reflète, quant à lui, le viseur sur l'écran Quick View afin que les personnes photographiées puissent voir la photo avant qu'elle ne soit prise. Enfin, l'écran Flex View et l'appareil photo interne 20 MP offrent une expérience immersive et améliorent la qualité des appels vidéo.

Le Motorola Razr 5G est disponible au prix de 1599€.