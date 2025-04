25 avril 2025 à 08h42 par La rédaction

Motorola Razr 60 et 60 Ultra : la nouvelle génération de smartphones pliants est là

Motorola a officialisé une nouvelle génération de smartphones pliants : les Razr 60 et Razr 60 Ultra. Ces modèles à clapet marquent un tournant dans la stratégie du constructeur, mêlant innovations matérielles, design audacieux et intelligence artificielle omniprésente. Disponibles en France, ces deux appareils ambitionnent de perfectionner une formule qui avait déjà convaincu avec la génération précédente, tout en corrigeant certains défauts... à quelques réserves près.

Motorola Razr 60 Ultra

Le Razr 60 Ultra incarne la vision premium de Motorola pour les téléphones pliants. Le constructeur a particulièrement soigné les matériaux : charnière en titane (quatre fois plus robuste que l'acier inoxydable utilisé auparavant. Ce modèle affiche des coloris exclusifs développés avec Pantone, tels que Scarab, Cabaret,Mountain Trail et Rio Red.. À cela s'ajoute une certification IP48, garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion dans l’eau douce.

Écrans : performance et fidélité des couleurs

Le Razr 60 Ultra embarque un écran externe AMOLED de 4 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 165 Hz. Grâce à cette dalle, toutes les applications peuvent être utilisées sans même ouvrir le téléphone.

À l’intérieur, l’écran principal pOLED de 7 pouces bénéficie également d’un affichage LTPO à 165 Hz, certifié Pantone Validated pour des couleurs fidèles, et protégé par un verre Gorilla Glass Ceramic. Sa résolution atteint 2992 x 1224 pixels, surpassant largement la génération précédente.

Performances : Snapdragon 8 Elite, le top du top

Sous le capot, le Razr 60 Ultra intègre la toute dernière puce Snapdragon 8 Elite, soit le processeur mobile le plus puissant du moment. Il est épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce choix garantit une fluidité exceptionnelle, même en usage intensif, et une gestion optimale des tâches IA.

Photo et vidéo : un bond en avant

Motorola corrige les lacunes du Razr 50 Ultra en intégrant un triple module photo composé de trois capteurs de 50 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Ajoutez à cela une caméra selfie de 32 Mpx et des fonctions avancées comme la vidéo en Dolby Vision, la stabilisation OIS ou encore les modes “Group Shot” et “Action Shot”.

L'intelligence artificielle n'est pas en reste, avec des outils tels que AI Group Photo et Signature Style, pour des clichés toujours plus réussis.

Autonomie & charge : un vrai point fort

Le smartphone embarque une batterie de 4700 mAh, compatible avec la charge rapide 68 W (TurboPower) et la charge sans-fil 30 W. Motorola promet une journée d’autonomie avec seulement 8 minutes de charge.

IA intégrée : Moto AI 2.0

Le Razr 60 Ultra bénéficie pleinement de Moto AI 2.0, avec des outils comme “Next Move” (actions suggérées en fonction de l’écran), “Image Studio” (génération d’images par prompt), et “Playlist Studio” (création automatique de playlists selon vos humeurs). Ces fonctionnalités sont alimentées par des partenaires tels que Gemini, Copilot et Perplexity.

Le support logiciel

Malgré toutes ces qualités, Motorola limite le support logiciel à quatre ans de mises à jour de sécurité (et trois versions Android), ce qui est bien en deçà des standards actuels (7 ans chez Samsung et Google). Ce modèle est vendu à 1299 €.

Motorola Razr 60

Le Razr 60 reprend le format pliable et la charnière en titane de son grand frère, tout en restant plus accessible. Ses finitions restent soignées, avec trois coloris : Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky. Il conserve également la certification IP48.

Écrans : plus compacts

L’écran externe mesure 3,6 pouces pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran interne pOLED de 6,9 pouces offre quant à lui une fréquence adaptative 120 Hz (LTPO). Comme le modèle Ultra, il est certifié Pantone, mais protégé par un verre Gorilla Glass Victus, moins résistant.

La luminosité est également inférieure (1700 nits max contre 3000 pour l’Ultra), mais suffisante pour un usage quotidien.

Performances

Le Razr 60 embarque une puce MediaTek Dimensity 7400X, couplée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. S’il ne rivalise pas avec le Snapdragon 8 Elite, il promet néanmoins de bonnes performances pour les tâches courantes, renforcées par les outils d’IA Moto AI, disponibles dans une version plus allégée.

Appareil photo : suffisant et efficace

Motorola équipe ce modèle d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’une caméra selfie de 32 Mpx. Il bénéficie également de la stabilisation vidéo OIS, des fonctions AI Group Photo, Signature Style et de différents modes photo intelligents.

Autonomie et charge : dans la moyenne haute

Avec sa batterie de 4500 mAh, le Razr 60 promet une autonomie confortable. La charge rapide est assurée à 30 W, et la charge sans fil à 15 W, ce qui reste convenable pour un smartphone de cette gamme.

Le Motorola Razr 60 sera disponible début mai 2025, au prix de 899 €.