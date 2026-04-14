14 avril 2026 à 07h13 par Philippe

Motorola razr fold : un smartphone pliant nouvelle génération qui mise sur la puissance, le stylet et une édition FIFA exclusive

Motorola franchit une nouvelle étape dans sa stratégie sur le marché des smartphones pliants. Le constructeur américain ouvre les précommandes de son nouveau motorola razr fold, un modèle qui ambitionne de redéfinir les usages en combinant grand écran flexible, performances de pointe et expérience enrichie par l’intelligence artificielle. En parallèle, la marque capitalise sur son partenariat avec la FIFA en dévoilant une édition limitée particulièrement ambitieuse, pensée comme un objet de collection autant qu’un produit technologique.

Une édition FIFA 2026 pensée comme une pièce de collection

Pour accompagner ce lancement, Motorola mise sur une déclinaison exclusive baptisée FIFA World Cup 26 Limited Edition. Produite en quantités limitées, cette version se distingue par un design inspiré de la compétition, avec des finitions haut de gamme incluant des éléments plaqués or 24 carats.

Au-delà de l’esthétique, l’offre se veut également expérientielle. Les acheteurs bénéficient d’un accès garanti à un match de la Coupe du Monde 2026, avec la possibilité de choisir la rencontre dans la limite des disponibilités. Les clients passant par le site officiel peuvent même obtenir deux billets, sans tirage au sort, ce qui constitue un argument rare sur ce type d’offre.

Un format pliant pensé pour la polyvalence

Avec le razr fold, Motorola introduit un appareil qui se positionne à la croisée du smartphone et de la tablette. Une fois déplié, il dévoile un écran principal de 8,09 pouces en technologie LTPO pOLED, affichant une définition de 2 484 x 2 232 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité peut atteindre 6 200 nits, avec une gestion des couleurs sur 10 bits.

L’écran externe, de 6,56 pouces, permet quant à lui d’utiliser le smartphone sans l’ouvrir. Il propose une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité maximale de 6 000 nits, le tout protégé par du verre Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

L’ensemble repose sur une conception flexible avec verre ultra-fin et une certification IP48/IP49. Malgré ce format ambitieux, le terminal conserve un poids contenu de 243 grammes.

Snapdragon 8 Gen 5 et IA : des performances de nouvelle génération

Sous le capot, le razr fold embarque la plateforme Snapdragon 8 Gen 5, gravée en 3 nm par TSMC. Le processeur octa-core peut atteindre 3,8 GHz, épaulé par un GPU Adreno A829 et un moteur d’intelligence artificielle reposant sur l’architecture Hexagon.

La configuration mémoire repose sur 16 Go de RAM LPDDR5X, avec une extension virtuelle pouvant atteindre 12 Go supplémentaires. Le stockage interne culmine à 512 Go en UFS 4.1, sans possibilité d’extension.

Le smartphone fonctionne sous Android 16 et s’inscrit dans la durée avec un engagement de sept années de mises à jour de sécurité.

Une autonomie renforcée pour un usage intensif

Motorola met l’accent sur l’endurance, souvent point faible des smartphones pliants. Le razr fold embarque une batterie de 6 000 mAh, capable de dépasser les 43 heures d’utilisation selon la marque.

La recharge rapide atteint 80 W en filaire, tandis que la recharge sans fil monte à 50 W. Une fonction de recharge inversée à 5 W permet également d’alimenter d’autres appareils, renforçant la polyvalence de l’ensemble.

Le Moto Pen Ultra : un vrai outil de création

Autre élément structurant de cette nouvelle génération, le razr fold est livré avec le Moto Pen Ultra. Ce stylet de précision, sensible à la pression et à l’inclinaison, transforme le smartphone en outil de prise de notes et de création. L’expérience est pensée pour tirer pleinement parti du grand écran pliable, en particulier dans les usages professionnels ou créatifs.

Photographie : une configuration très ambitieuse

Motorola mise fortement sur la photographie avec un module particulièrement complet. Le capteur principal de 50 mégapixels repose sur un Sony LYTIA 600 avec une grande ouverture et une stabilisation optique, ce qui lui permet de capter davantage de lumière et d’améliorer les performances en basse luminosité.

À ses côtés, un ultra grand-angle de 50 mégapixels élargit considérablement le champ de vision tout en intégrant un mode macro. Un téléobjectif périscopique complète l’ensemble, permettant d’atteindre des niveaux de zoom plus avancés tout en conservant une stabilisation optique.

En façade, deux capteurs de 20 et 32 mégapixels sont proposés, permettant des usages variés selon les situations. L’enregistrement vidéo monte jusqu’à la 8K à 30 images par seconde, avec prise en charge du Dolby Vision et des fonctions avancées de stabilisation.

L’ensemble s’appuie sur un traitement logiciel riche, incluant mode nuit, portrait avec flou dynamique, optimisation automatique des visages, capture intelligente ou encore des fonctionnalités orientées réseaux sociaux. Motorola met également en avant une certification Pantone pour la fidélité des couleurs et un classement « Gold » chez DXOMARK.

Connectivité et équipements complets

Ce modèle 5G prend en charge une configuration double SIM mêlant eSIM et carte physique. Il intègre également une large palette de capteurs, allant du lecteur d’empreintes digitales au baromètre, en passant par un capteur multispectral destiné à améliorer la capture d’image.

Côté audio, le smartphone embarque des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos ainsi que trois microphones. En revanche, il fait l’impasse sur la prise jack, un choix désormais courant sur ce segment.

Prix et disponibilité : deux versions, deux stratégies

Motorola adopte une double approche commerciale. La version standard est proposée à 1 999 euros et inclut le Moto Pen Ultra, ainsi qu’un ensemble d’accessoires offerts dans le cadre des précommandes, accompagné d’une remise immédiate.

L’édition limitée FIFA World Cup 26 est affichée à 2 399 euros. Elle mise sur son design exclusif et sur l’accès garanti à la compétition pour séduire un public plus large que les seuls amateurs de technologie.

Les précommandes sont ouvertes du 13 avril au 3 mai, pour une commercialisation à partir du 4 mai sur plusieurs marchés, dont l’Europe.