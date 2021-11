30 novembre 2021 à 00h15 par Philippe

Motorola renouvelle sa gamme moto g avec 5 nouveaux smartphones

Le constructeur Motorola qui désire revenir au premier plan face à Xiaomi ou Oppo, vient de révéler pas moins de cinq smartphones. Cette nouvelle gamme Moto G est composée des moto g31, g41, g51, g71 et g200.

Le moto g31

Ce smartphone possède un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces et d'une caméra dotée d'un capteur de 50MP, embarquant la technologie Quad Pixel. Elle est composée d'un objectif ultra grand-angle et d'un capteur de profondeur associé à une vision macro.

Côté processeur, il est équipé du Mediatek G85 2.0GHz Octa-core et 4 Go de RAM. Sa capacité de stockage est de 64 ou 128 Go, extensible jusqu'à 256 Go. Le moto g31 dispose également d'une batterie de 5000 mAh.

Ce modèle est disponible en Gris Minéral à partir de début décembre à 219 € ou 239 € selon les configurations.

Le moto g41

Il dispose d'un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces. Sa caméra est dotée d'un capteur de 48MP avec stabilisation OIS et de la technologie Quad Pixel. Le moto g41 est, lui aussi, équipé d'un objectif ultra grand-angle, d'un capteur de profondeur et de la macro vision.

Son processeur est un Mediatek G85 2.0GHz Octa-Core avec 4 Go de RAM. Le moto g41 est équipé d'une batterie longue durée de 5000 mAh avec TurboPower 30W et d'une capacité de stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 256 Go.

Le moto g41 est commercialisé en Noir Météorite à 229 €.

Le moto g51

Offrant plus de puissance que les deux premier modèles, le moto g51 est le premier de cette nouvelle génération à embarquer le processeur Qualcomm Snapdragon SD480 pro 5G, complété par 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage selon le modèle. Sa mémoire externe peut être étendue jusqu'à 512 Go. La carte graphique est plus rapide car elle dispose d'un boost allant jusqu'à 200 MHz.

En termes d'écran, le moto g51 est doté d'un Max Vision bord à bord de 6,8 pouces FHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120HZ. Sa caméra et son capteur de 50MP sont également accompagnés de la technologie Quad Pixel, d'un objectif ultra grand angle, de la macro vision et d'un capteur de profondeur.

Le moto g51 est, lui aussi, doté d'une batterie de 5000mAh. Le capteur d'empreintes digitales a quant à lui été positionné sur la tranche du smartphone.

Il est proposé en Bleu Indigo à 249 € et 269 € selon les configurations.

Le moto g71

Cette version dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon SD 6375 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le moto g71 est doté d'une caméra avec un capteur de 50MP accompagnée de la technologie Quad Pixel, d'un objectif ultra grand angle, de la macro vision et d'un capteur de profondeur. Ce modèle propose également un écran OLED FHD+ de 6,4 pouces.

Sa batterie de 5000mAh est couplée à une charge TurboPower 30W qui lui permet de se recharger en une heure.

Le moto g71 est disponible en Noir métallisé à 349 €.

Le moto g200

Ce modèle se positionne comme le modèle premium de la gamme g. Il dispose, en effet, de performances boostées, avec une réaction 20% supérieure en gaming, une expérience Ready For et une capture photo 35% plus rapide que son prédécesseur, le moto g100.

Lancée par Motorola en début d'année, la solution polyvalente Ready For permet de transformer son smartphone en plateforme bureautique et de divertissements, se déployant sur un écran externe pour proposer quatre nouveaux usages : TV, jeu, bureau mobile et appel visio.

Le moto g200 est le modèle le plus puissant de la gamme. Il est notamment équipé d'une caméra avec un capteur de 108MP, d'un objectif ultra grand-angle et macro de 13MP ainsi que d'un capteur de profondeur. Le moto g200 bénéficie également de la technologie ultrapixel, offrant 30% de pixels supplémentaires et une sensibilité à lumière 9 fois plus importante pour des clichés hors du commun.

Grâce à son écran 6,7 pouces FHD+ compatible HDR10, le moto g200 offre donc une meilleure qualité d'image. Son taux de rafraîchissement est de 144Hz.

Côté processeur, ce smartphone est équipé du Qualcomm Snapdragon SD 888+, fonctionnant avec la 5G et la WiFi 6e. Allié au LPDDR5, il permet un traitement des données 50% plus rapide, tout en économisant 30% d'énergie. Il est également équipé d'une mémoire UFS 3.1

Le g200 est doté d'une batterie de 5000mAh et d'un TurboPower 30W.

Il sera prochainement commercialisé en Bleu Nuit à 549 €.