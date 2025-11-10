10 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Motorola signe son smartphone le plus fin et le plus ambitieux : voici le Edge 70

Avec le Edge 70, Motorola signe un retour audacieux sur le segment haut de gamme. Ce nouveau modèle, dévoilé le 5 novembre, affiche une épaisseur record de 5,99 mm et un poids plume de 159 g, tout en promettant robustesse, autonomie et performance. Un véritable défi pour un smartphone qui entend rivaliser avec les récents Samsung Galaxy S25 Edge et iPhone Air, tout en affichant un prix nettement plus doux : 799 euros.

Un design ultrafin qui ne craint pas la comparaison

Depuis plusieurs mois, le marché s’entiche d’une nouvelle catégorie : celle des smartphones ultrafins. Après Samsung et Apple, c’est désormais au tour de Motorola d’entrer dans la danse avec un modèle qui entend concilier esthétique, légèreté et usage quotidien.

Le Motorola Edge 70 impressionne d’emblée par son profil effilé de 5,99 mm, un record dans sa catégorie de prix. Sa silhouette repose sur un châssis en aluminium aéronautique alliant souplesse et solidité, et sur un dos texturé inspiré du nylon, aussi agréable au toucher qu’élégant. L’appareil tient parfaitement en main, malgré une dalle de 6,67 pouces, et se montre remarquablement bien équilibré.

Motorola n’a pas négligé la résistance : le Edge 70 affiche les certifications IP68 et IP69, ainsi qu’une conformité à la norme militaire MIL-STD-810H, gage d’une robustesse inhabituelle pour un smartphone aussi fin. Son écran est protégé par du verre Gorilla Glass 7i, et son design s’habille de teintes exclusives développées avec Pantone : Lily Pad, Bronze Green et Gadget Gray, chacune ponctuée de subtils accents colorés bleus et orangés autour des optiques.

Un triple module photo de 50 Mpx : la compacité n’exclut pas la créativité

Sous son allure minimaliste, le Edge 70 cache une configuration photographique ambitieuse, une première dans un smartphone de moins de 6 mm. Motorola y loge trois capteurs de 50 mégapixels, dont un principal stabilisé (OIS) ouvrant à f/1,8, un ultra grand-angle/macro (f/2.0, champ de 120°) et un capteur de luminosité dédié à la gestion des contrastes et des couleurs. À l’avant, une caméra selfie de 50 Mpx complète le dispositif.

Motorola promet une expérience photo plus naturelle, appuyée par son intelligence artificielle moto ai. Celle-ci optimise les réglages en temps réel grâce au Photo Enhancement Engine, propose un Signature Style pour uniformiser les clichés selon les préférences de l’utilisateur, et introduit des fonctions pratiques comme Action Shot (scènes en mouvement) et Group Shot (photos de groupe réussies).

Les tons chairs bénéficient par ailleurs de la certification Pantone SkinTone Validated, garantissant une restitution fidèle des couleurs de peau.

Un écran lumineux et immersif, sans technologie LTPO

La finesse du châssis n’empêche pas Motorola d’intégrer un écran d’excellente facture. La dalle pOLED de 6,67 pouces affiche une définition Super HD (2712 × 1220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 4 500 nits, de quoi assurer une lecture confortable en plein soleil. Les couleurs sont certifiées HDR10+, et la réactivité de l’écran se montre irréprochable.

Petit regret toutefois : Motorola n’a pas retenu la technologie LTPO, qui permet de moduler dynamiquement la fréquence d’affichage pour économiser la batterie. Un manque compréhensible, mais regrettable à ce niveau de prix.

Côté audio, le Edge 70 s’équipe de deux haut-parleurs stéréo, de deux microphones et de la compatibilité Dolby Atmos, pour une restitution plus spatialisée du son, que ce soit en musique, en film ou en appel.

Snapdragon 7 Gen 4 : un choix pragmatique mais pas flamboyant

Sous le capot, le Edge 70 embarque le Snapdragon 7 Gen 4, une puce de milieu de gamme récente mais moins puissante que les Snapdragon 8 Elite ou A19 Pro de ses concurrents directs. Elle reste toutefois performante pour la majorité des usages, et présente un atout non négligeable : une meilleure efficacité énergétique et un risque moindre de surchauffe, point critique sur les smartphones ultrafins.

Motorola accompagne ce processeur de 12 Go de RAM (extensibles via la fonction RAM Boost) et de 512 Go de stockage. L’appareil promet donc une expérience fluide, soutenue par une interface Android 16 enrichie des dernières fonctionnalités Google, dont Circle to Search et l’assistant Gemini.

Moto ai : une intelligence discrète mais utile

L’un des grands arguments de Motorola réside dans moto ai, sa suite d’outils d’intelligence artificielle désormais disponible en français. Cette IA contextuelle apprend les habitudes de l’utilisateur et l’assiste au quotidien :

– “Prends des notes” enregistre et résume les conversations ;

– “Débriefe-moi” synthétise les notifications reçues ;

– “Mémorise” capture des éléments visuels rencontrés dans la journée ;

– “Magic Canvas” génère des visuels à partir d’une simple description ;

– “Demander ou rechercher” permet une recherche instantanée sur l’écran ou le web.

Ces fonctions, alliées à la surcouche Moto Secure et à la plateforme ThinkShield for Mobile, visent à concilier innovation, simplicité et protection des données.

Batterie silicium-carbone : 50 heures d’autonomie et charge express

Derrière son profil ultrafin, le Edge 70 abrite une batterie 4800 mAh exploitant une technologie silicium-carbone de nouvelle génération, plus compacte que le lithium-ion traditionnel. Motorola promet jusqu’à 50 heures d’utilisation mixte et 30 heures de lecture vidéo, des chiffres flatteurs qui restent à confirmer lors des tests.

La charge rapide TurboPower 68 W offre une journée d’autonomie en quelques minutes, tandis que la charge sans fil 15 W complète le tableau. Le système adapte automatiquement la puissance de charge pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Prix et offres de lancement : un positionnement agressif

Une offre de lancement exclusive chez Orange adoucit encore la facture. Le Motorola Edge 70 est proposé à partir de 319 € avec un forfait 200 Go 5G à 37,99 € par mois pendant douze mois, avant de repasser à son tarif standard.

Pour 1 € supplémentaire, Motorola ajoute un pack d’accessoires d’une valeur de 339 €, composé d’une montre connectée Moto Watch Fit, d’une paire d’écouteurs Moto Buds Loop, d’un chargeur 68 W et d’un Moto Tag.

Enfin, les clients Orange profitent d’une remise immédiate additionnelle de 150 €, rendant l’offre particulièrement attractive pour le lancement.