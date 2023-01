09 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Motorola ThinkPhone, un smartphone inspiré des PC Lenovo ThinkPad

Lenovo vient de s'allier à Motorola pour lancer le ThinkPhone, qui est le premier smartphone de la gamme professionnelle de l'entreprise chinoise. Ce smartphone est largement inspiré des ordinateurs professionnels de Lenovo. Ce nouveau smartphone s'intègre à un ThinkPad, tel que le dernier ThinkPad X1 Carbon Gen 11.

Avec le ThinkPhone, les utilisateurs ont accès à une suite complète de fonctions de sécurité et d'assistance qui assurent la protection et la gestion complète soutenue par ThinkShield qui est le portefeuille de solutions de sécurité numérique de la marque.

Les services informatiques ont la garantie que les équipements de leur entreprise sont protégés par des solutions de sécurité matérielle et d'intelligence artificielle, telles que Moto Threat Defense. En outre, les entreprises peuvent déployer les ThinkPhones auprès des utilisateurs avec Zero Touch et gérer l'ensemble de leur parc avec des solutions de gestion des appareils telles que Moto OEMConfig et Moto Device Manager.

Avec ce nouveau smartphone professionnel, Motorola met également à disposition Moto Secure, une application qui sert de hub aux éléments relatifs à la sécurité et à la confidentialité.

En combinaison avec Moto OEMConfig ou Moto Device Manager, les administrateurs informatiques peuvent configurer à distance les fonctions de Moto Secure sur les ThinkPhones, depuis les paramètres de l'écran de verrouillage jusqu'aux alertes réseau en passant par le brouillage du code PIN.

Le ThinkPhone est livré avec Moto KeySafe, un processeur distinct fonctionnant sous Android, qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Il isole les codes PIN, les mots de passe et les clés cryptographiques, les stockant dans un environnement, qui protège les données.

Des performances optimisées

Outre ces fonctions de sécurité, cet appareil est certifié MIL-STD 810H1, est doté d'une fibre aramide légère plus résistante que l'acier, d'un cadre en aluminium et du Gorilla Glass Victus, de sorte qu'il résiste facilement aux chocs et aux chutes jusqu'à 1,25 mètres.

Par ailleurs, grâce à la certification IP68, le ThinkPhone est en mesure de résister à la poussière et à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Le smartphone est également doté du bouton rouge emblématique et personnalisable, disposé sur le côté, qui permet d'accéder immédiatement aux applications professionnelles les plus importantes ou d'intégrer instantanément les expériences mobiles et PC.

Ce smartphone présente la connectivité Think 2 Think optimisée par Ready For 3, un ensemble d'expériences de productivité qui permet aux utilisateurs de profiter d'une intégration transparente entre le ThinkPhone et un ThinkPad, mais également avec les autres PC étant sous Windows 10 ou 11. Au lancement, le ThinkPhone sera livré avec les applications mobiles Microsoft 365, Outlook et Teams préchargées, ce qui leur facilitera la prise en main. De plus, les utilisateurs pourront accéder aux contenus et aux outils dont ils ont besoin, modifier ou créer de nouveaux documents, utiliser des fonctions intuitives qui leur permettront de numériser un PDF avec l'appareil photo ou de dicter un document avec leur voix.

Motorola et Microsoft œuvrent également de concert pour offrir des expériences supplémentaires, notamment l'ajout de fonctions "push-to-talk" via le bouton rouge emblématique, permettant de communiquer instantanément sur l'application Talkie Walkie via Microsoft Teams.

Sur le plan des caractéristiques

Pour garantir que le flux de travail reste optimal au fil des années, ce smartphone est équipé de la plate-forme mobile Snapdragon 8+ Gen 1. De plus, le ThinkPhone est équipé de la technologie 5G et de la compatibilité Wi-Fi 6E, libérant ainsi toute la puissance de la nouvelle norme Wi-Fi 6GHz qui garantit les débits Internet les plus rapides du moment.

Le ThinkPhone, équipé d'un maximum de 8Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go de stockage. Son écran OLED FHD+ est de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

La batterie a une autonomie de plus de 36 heures. Le Thinkphone est livré avec un chargeur universel TurboPower de 68 W. Ce chargeur de poche, léger et puissant, est capable d'alimenter un ordinateur portable ou tout autre appareil USB-C.

Pour compléter le tout, Motorola a intégré un appareil photo de 50 MP Ultra Pixel.

Disponibilité

ThinkPhone by Motorola sera disponible à la fin du mois de janvier 2023, au prix public conseillé de 999 € TTC.