Motorola ThinkPhone25 : un allié de choix pour les professionnels exigeants

Motorola franchit une nouvelle étape dans le monde professionnel avec le lancement du ThinkPhone25. Ce smartphone, fruit d'une collaboration étroite avec Lenovo, s'inspire directement du design emblématique des ThinkPad.

Pensé pour répondre aux exigences des entreprises en matière de protection des données, ce nouveau modèle intègre la suite de sécurité ThinkShield. Grâce à l'intelligence artificielle de Moto, le ThinkPhone25 détecte en temps réel les menaces telles que les malwares, les tentatives de phishing et les intrusions réseau. Ce dispositif inclut également des options comme la protection du Wi-Fi, la sécurisation de l’écran verrouillé, et le contrôle des réseaux.

Le ThinkPhone25 propose également cinq ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Son processeur Moto KeySafe isole les informations sensibles (mots de passe, clés cryptographiques) dans un environnement sécurisé et résistant aux altérations, offrant ainsi une protection matérielle renforcée.

Robustesse et durabilité

Certifié MIL-STD 810H, il est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, avec des températures allant de -30°C à 60°C et une humidité pouvant atteindre 95 %. Il est équipé de matériaux hautement résistants, tels que le verre Gorilla Glass 7i et les fibres d'aramide, offrant une protection contre les chocs, les rayures et l'usure. Grâce à la certification IP68, le téléphone résiste à la poussière et peut être immergé jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes.

Son écran Super HD pOLED est de 6,36 pouces En matière de performance, il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300 et dispose de 256 Go de stockage. Il dispose d'une connectivité Wi-Fi 6 GHz et d'une compatibilité eSIM.

Intégration dans l'écosystème Lenovo

Le ThinkPhone25 s'intègre à l'écosystème Lenovo grâce à la fonctionnalité Smart Connect. Celle-ci permet de naviguer facilement entre le smartphone, la tablette et le PC, avec un seul clavier et une seule souris, ou encore de copier des textes et des images d’un appareil à l’autre. De plus, la caméra haute résolution 50MP du téléphone peut être utilisée comme webcam pour les visioconférences, assurant ainsi une qualité visuelle supérieure.

Qualité photographique

Son capteur de 50 mégapixels est doté d'une ouverture f/1.8 et d'une taille de pixel de 1,0 µm, ce qui permet de capturer des images détaillées et lumineuses même dans des conditions de faible éclairage. Grâce à la technologie Ultra Pixel de Sony, le LYTIA 700C peut combiner quatre pixels en un seul pour atteindre une taille de pixel effective de 2,0 µm, améliorant ainsi la sensibilité à la lumière et la qualité des images en basse lumière. De plus, sa technologie Quad PDAF (Phase Detection Autofocus) assure une mise au point rapide et précise, tandis que la stabilisation d'image optique (OIS) compense les mouvements de l'appareil pour des photos et des vidéos plus nettes. A l'avant, le capteur photo est de 32 mégapixels avec une ouverture de f/2.4 pour créer une profondeur de champ réduite, idéale pour isoler le sujet de l'arrière-plan et créer un effet bokeh.

Son chargeur TurboPower 68W permet de recharger l'appareil pour une journée entière en seulement 11 minutes. Ce chargeur compact et universel peut aussi recharger un ordinateur portable.

Disponibilité et prix

Le ThinkPhone25 by Motorola sera disponible à partir du mois de novembre 2024 au prix public conseillé de 479 euros incluant une coque de protection, un chargeur de 68W, un film de protection et des écouteurs filaires.