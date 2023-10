09 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Murena 2 : un nouveau smartphone révolutionnaire axé sur la vie privée

Contrairement à un iPhone ou un smartphone Android qui envoie plusieurs mégaoctets de vos données personnelles à divers serveurs même si le téléphone est inactif, le Murena 2 est un smartphone conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs en bloquant la collecte et la transmission des données.

Développé et fabriqué par le français Murena, ce modèle est la continuation d'un projet qui a débuté en 2017. Il fonctionne sous /e/OS, une version déGooglisée du système d'exploitation Android compatible avec toutes les applications Android, téléchargeables via la plateforme App Lounge qui permet de conserver l'anonymat des utilisateurs. Il permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle total de leurs données. Grâce à /e/OS, les utilisateurs peuvent bloquer les traqueurs dans les applications, simuler leur localisation ou dissimuler leur adresse IP pour une sécurité maximale.

Ce successeur du Murena One se distingue par son Bouton de Confidentialité, permettant aux utilisateurs de désactiver instantanément l'appareil photo et le microphone, instaurant ainsi un niveau inégalé de confidentialité.

Le Murena 2 comporte également un second Bouton de Tranquillité conçu pour désactiver toute connectivité réseau et couper tout son. Plus d'appels inopportuns, de notifications intempestives ni de bruits gênants. Les utilisateurs peuvent basculer hors réseau en un clic.

Ce modèle ne se limite pas à la protection de la vie privée, en matière de performances, il arbore une caméra frontale de 25 mégapixels et une triple caméra arrière (5 mégapixels, 13 mégapixels, 64 mégapixels) pour de superbes photographies et selfies. Parmi ses autres caractéristiques figurent un écran haute résolution de 6,43 pouces, une capacité de stockage de 128 Go, 8 Go de RAM, un processeur octo-coeur cadencé à 2,1 GHz et une batterie de 4000 mAh.

Le Murena 2 est commercialisé au prix de 499€ TTC.