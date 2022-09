29 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Murena One : un smartphone qui protège vos données personnelles

Contrairement à un iPhone ou un smartphone Android qui envoie plusieurs mégaoctets de vos données personnelles à divers serveurs même si le téléphone est inactif, le Murena One est un smartphone conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs en bloquant la collecte et la transmission des données.

Développé et fabriqué par le français Murena, ce modèle est la continuation d'un projet qui a débuté en 2017. Il fonctionne sous /e/OS, une version déGooglisée du système d'exploitation Android compatible avec toutes les applications Android, téléchargeables via la plateforme App Lounge qui permet de conserver l'anonymat des utilisateurs.

Ses fonctionnalités clés

Sa fonctionnalité widget Advanced Privacy permet aux utilisateurs de garder la main sur la collecte de leurs données grâce à un système d'autorisations, et conserve l'ad-blocking par défaut sur le navigateur. Pour le stockage des données, le Murena One utilise Murena Cloud (anciennement eCloud), alimenté par les logiciels NextCloud et OnlyOffice qui permettent le stockage des fichiers, contacts et courriels en toute sécurité.

Le répertoire d'applications permet d'accéder à presque toutes les applications Android directement depuis le système d'exploitation. Il est possible de vérifier si chaque application respecte vos données personnelles grâce à notre score de confidentialité. Il analyse chaque application pour vous et lui attribue une note de 0 à 10.

Ses caractéristiques

Le Murena One est un smartphone 4G avec une dalle LCD de 6,5 pouces (1080 x 2242 pixels). Il est équipé de 3 capteurs photo/vidéo à l'arrière (respectivement 48, 8 et 5 mégapixels) et d'un capteur avant de 25 mégapixels. Son processeur octa-core Mediatek Helio P60 est couplé à 4 Go de RAM. Sa capacité stockage intégré est de 128 Go qui peut être étendue à l'aide d'une carte SD.

Le téléphone dispose également d'une batterie de 4500 mAh. Il est également équipé d'une double carte SIM, ce qui vous permet de bénéficier de deux lignes téléphoniques avec un seul téléphone.

Le Murena One est commercialisé au prix de 349 euros.