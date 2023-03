27 mars 2023 à 03h00 par Philippe

MyDemenageur, une application pour trouver de l'aide à moindre coût pas loin de chez vous

La plateforme de mise en relation, MyDemenageur, évolue et lance son application mobile. En quelques instants, on peut désormais trouver des " gros bras ", particuliers ou auto-entrepreneurs, pour être épaulé lors d'un déménagement. Une aide qui devient précieuse lorsque les proches ne sont pas à proximité et le tout à moindre coût.

Comment fonctionne l'application MyDemenageur ?

Reprenant les fonctionnalités de la plateforme du même nom créée en 2013, l'application permet à l'utilisateur de trouver plus facilement et rapidement un prestataire pour de l'aide au déménagement, des missions de petit bricolage, de débarras d'encombrants ou encore d'aide ménagère.

Une fois l'application téléchargée, il suffit de créer un compte pour ensuite déposer son annonce gratuitement, en indiquant ses besoins et sa localisation afin que les "gros bras" proposent leurs prestations. L'application permet de faire un choix entre les offres proposées par les "gros bras". Une date doit être ensuite fixée avec l'heure de la prestation.

Si la mission initiale de MyDemenageur était d'aider les personnes dans leurs déménagements : aide à l'emballage des cartons, chargement du véhicule de déménagement, déchargement des affaires dans le nouveau logement… la plateforme a étoffé son offre de services progressivement. Désormais, on peut aussi trouver des prestataires pour des missions de ménage (régulier ou ponctuel), d'aide au petit bricolage et même, depuis septembre 2022, de débarras d'encombrants.



L'application est disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play.