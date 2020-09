03 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

MyFamiliz, une application qui veut révolutionner l'organisation familiale

Crédit Photo : iTunes

La charge mentale, supportée par les femmes dans les familles françaises, est parfois une source de stress, d'irritabilité et de conflit au sein des familles. MyFamiliz est une application mobile qui permet de mieux s'organiser et de faciliter la délégation de tâches pour impliquer davantage le conjoint. Elle a aussi pour but de rendre les enfants plus autonomes.

Myfamiliz est une sorte de coach familial qui aide à structurer et organiser le quotidien d'une famille. L'application donne la possibilité de gérer le quotidien de la maison avec des rappels personnalisés pour chaque enfant. Un système de gaming à activer (si besoin) permet motiver les enfants à participer dans les tâches familiales.

L'application comprend un agenda synchronisé avec Google Agenda et iCal, une liste de tâches/liste de course, les infos de la famille et bientôt une proposition de menus.

L'application est disponible sur l'App Store et Google Play.