16 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

MyHealth, une nouvelle application dédiée au bien-être

Crédit Photo : iTunes

Aujourd'hui nombreux sont ceux qui ont compris qu'il est bénéfique d'associer la pratique d'une activité physique à une alimentation équilibrée. Qu'il s'agisse de manger équilibré, de trouver un allié pour perdre du poids et affiner sa silhouette durablement ou tout simplement se sentir mieux dans ses baskets. C'est dans cet esprit que Terraillon vient de lancer sa nouvelle application MyHealth avec de nouvelles fonctionnalités telles que l'affichage d'une synthèse de toutes les données dans l'onglet " Rapport " avec une interprétation des données via un code couleurs associé, ou encore un mode " Athlète " qui calcule les données de suivi adaptées à l'activité physique des grands sportifs.

Cette application calcule le métabolisme de base correspondant à la quantité de calories minimale dont le corps a besoin en fonction d'un objectif. MyHealth affiche l'IMC et les mesures de masses (musculaire, graisseuse, hydrique et osseuse) avec une analyse détaillée des résultats. Il est facile de suivre l'avancée de ses objectifs de poids directement sur son smartphone. L'application permet de suivre le nombre de pas réalisés, les calories brûlées, la durée d'activité ainsi que la distance parcourue, afin d'aider à atteindre ses objectifs.

Elle calcule aussi le métabolisme de base et permet de définir des objectifs caloriques quotidiens en affichant le détail précis des apports nutritionnels (calories, protéines, glucides, lipides, fibres et sodium). Il est également possible de scanner les code-barres de ses produits pour comparer leur qualité nutritionnelle.

Cette application est disponible en 6 langues sur iOS et Android.