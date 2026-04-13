13 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

Navigation web sur smartphone : 8 Français sur 10 confrontés à des obstacles au quotidien

Crédit Photo : Opinéa/AccessiWay

Une navigation encore trop souvent entravée, des utilisateurs impatients et un enjeu économique grandissant : l’accessibilité numérique sur smartphone s’impose désormais comme un impératif, bien au-delà de la simple conformité réglementaire. C’est le constat dressé par l’étude menée par AccessiWay et l’Institut Opinéa, publiée ce 8 avril 2026.

Un constat sans appel : le smartphone, outil central… mais imparfait

Le smartphone s’est imposé comme le principal point d’entrée vers Internet en France. Pourtant, cette généralisation ne rime pas avec fluidité d’usage. Selon l’enquête par Opinéa, pour le compte de AccessiWay réalisée en mars 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 020 Français, 82 % des utilisateurs déclarent rencontrer des difficultés lors de leur navigation mobile.

Ces obstacles concernent l’ensemble des usages du quotidien : achats en ligne, démarches administratives ou simples recherches. Un paradoxe frappant à l’heure où près de 98 % des Français sont équipés d’un smartphone et où l’immense majorité l’utilise chaque jour pour accéder au web.

Pour Jerry Journo, directeur général d’AccessiWay France, l’enjeu dépasse largement la technique : il s’agit d’un sujet à la fois social et économique. L’accessibilité numérique conditionne en effet l’inclusion de publics variés, qu’il s’agisse des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou encore des utilisateurs peu familiers du numérique, tout en influençant directement les performances commerciales des entreprises.

Une génération exigeante et peu tolérante aux frictions

Si les difficultés sont partagées par toutes les tranches d’âge, les comportements diffèrent sensiblement. Les moins de 35 ans apparaissent comme les utilisateurs les plus exigeants, mais aussi les plus prompts à abandonner face à une mauvaise expérience.

Seuls 12 % d’entre eux affirment ne rencontrer aucune difficulté sur smartphone, contre 25 % chez les 56 ans et plus. Un écart révélateur : les jeunes, pourtant très à l’aise avec le numérique, tolèrent mal les imperfections.

Dans un contexte où 62 % des achats en ligne sont réalisés sur mobile, la moindre friction peut avoir des conséquences immédiates. Un bouton mal positionné, un texte difficile à lire ou une interface confuse suffisent à interrompre un parcours d’achat. Pour les acteurs du e-commerce, l’accessibilité devient ainsi un levier stratégique de conversion et de fidélisation.

Pop-ups, lenteur, ergonomie : les irritants du quotidien

L’étude met en lumière une série de freins concrets qui dégradent l’expérience utilisateur. En tête, les publicités intrusives et les pop-ups, cités par 39 % des répondants, arrivent largement en première position. Ce phénomène est particulièrement marqué en régions, où 40 % des utilisateurs pointent cette gêne.

Autre irritant majeur : la lenteur de chargement, mentionnée par 20 % des Français, avec une sensibilité accrue chez les habitants de la région parisienne (26 %).

À ces obstacles s’ajoutent des problèmes d’ergonomie récurrents :

des contenus mal adaptés à la taille de l’écran (19 %)

des boutons trop petits (18 %)

des interfaces surchargées (18 %)

des polices de caractères insuffisamment lisibles (17 %)

des contrastes inadaptés (12 %)

Autant de défauts qui, pris isolément, peuvent sembler mineurs mais qui, cumulés, rendent la navigation laborieuse, voire inaccessible pour certains publics.

Une contrainte réglementaire… et une opportunité stratégique

Depuis l’entrée en vigueur de l’European Accessibility Act, les entreprises concernées doivent désormais se conformer à des exigences précises en matière d’accessibilité numérique, sous peine de sanctions. Le cadre impose notamment le respect de plus d’une centaine de critères destinés à garantir une expérience inclusive.

Mais au-delà de l’obligation légale, le message porté par l’étude est clair : l’accessibilité ne doit plus être perçue comme une contrainte technique, mais comme un investissement stratégique.

Simplifier la navigation, améliorer la lisibilité ou limiter les éléments intrusifs revient à fluidifier le parcours utilisateur et donc à favoriser l’acte d’achat. À l’inverse, chaque friction représente un risque immédiat de perte de clients au profit de la concurrence.

Vers une nouvelle exigence de qualité numérique

À mesure que le mobile s’impose comme canal dominant, les attentes des utilisateurs évoluent rapidement. L’ergonomie, la rapidité et la clarté ne sont plus des options, mais des standards.

Dans ce contexte, l’accessibilité numérique apparaît comme un révélateur des failles actuelles des services en ligne, mais aussi comme un levier de transformation. Les entreprises qui sauront anticiper ces exigences pourraient bien transformer une obligation réglementaire en avantage concurrentiel durable.

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