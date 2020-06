22 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Neopolis, une application de Monopoly grandeur nature dans toute la France

Neopolis est un jeu mobile dans lequel les joueurs explorent leur ville pour acheter et vendre des bâtiments du monde réel avec leur smartphone.

Neopolis, qui est une sorte de “Monopoly” grandeur nature, permet de découvrir sa ville, d'acheter et de vendre des bâtiments du monde réel en affrontant d'autres joueurs. Pour la première fois, la frontière entre le réel et le virtuel s’estompe complètement puisque tous les lieux du quotidien se retrouvent soudainement au centre des règles du jeu.

La plupart des jeux de société enferment à 4 ou 5 joueurs mais ce jeu peut intégrer des milliers de joueurs qui se retrouvent partout en France. C’est d’ailleurs eux qui fixent librement le but du jeu : acheter les bâtiments les plus prestigieux, devenir le maire en achetant l’Hôtel de Ville ou être celui qui découvrira en premier tous les bâtiments de la ville.

Des lieux incontournables jusqu’aux bâtiments méconnus, les mécaniques de géolocalisation incitent les joueurs à explorer leur ville et les alentours avec un but : devenir celui ou celle qui remportera ce “Reality Game” en relevant les nombreux défis à surmonter. Car Neopolis, c’est aussi de la stratégie puisque les joueurs devront choisir entre collaboration et compétition en utilisant des cartes bonus à collecter dans la ville.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.