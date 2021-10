12 octobre 2021 à 04h00 par Philippe

Neuf cartes SIM sur dix en France sont des forfaits

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms pour le 2ème trimestre 2021. Sur les réseaux mobiles, 78,9 millions de cartes SIM sont en service en France au 30 juin 2021, dont neuf sur dix sont des forfaits (71,3 millions). 62,6 millions de cartes SIM sont actives sur les réseaux 4G ce trimestre, soit +10% en un an. L'usage moyen des utilisateurs des réseaux 4G atteint 11,6 Go par mois, soit +12% en un an. En effet, le nombre de forfaits continue d'augmenter, et à un rythme légèrement supérieur aux trimestres précédents, les promotions réalisées par les opérateurs au deuxième trimestre 2021 ont eu un impacte sur la croissance : +2,1 millions en un an contre entre +1,9 et +2,0 millions les six trimestres précédents. Parallèlement, le nombre de cartes prépayées, qui diminuait d'un million en moyenne en rythme annuel depuis un an, enregistre un moindre recul ce trimestre, de -230 000 en un an. Au total, 78,9 millions de cartes SIM sont en service en France au 30 juin 2021, dont neuf sur dix sont des forfaits (71,3 millions).

De plus en plus de détenteurs d'une carte SIM utilisent les réseaux les réseaux 4G, entre +5 et +6 millions de cartes SIM supplémentaires en rythme annuel depuis un an. Au total, 62,6 millions de cartes SIM sont actives sur les réseaux 4G ce trimestre, soit +10% en un an. Sur les réseaux 3G, la crise sanitaire avait limité la progression du nombre de cartes actives sur ces réseaux à +1,7 million en rythme annuel durant les neufs derniers mois de l'année 2020. Depuis le début de l'année 2021, l'activité est plus dynamique et a repris une tendance pré-pandémique : 66,6 millions de cartes sont actives sur ces réseaux, soit +3,8 millions en un an.

La consommation de données sur réseaux mobiles ou de SMS, la crise sanitaire a accentué des tendances déjà entamées avant la crise, mais ces effets semblent s'amoindrir. La croissance de la consommation de données ralentit depuis 2018, ce ralentissement s'étant à nouveau fortement accentué depuis le troisième trimestre 2020, perdant ainsi entre 15 et 30 points de croissance selon les trimestres. Au deuxième trimestre 2021, 2,1 exaoctets ont été consommés sur les réseaux mobiles, soit une progression annuelle supérieure à celle observée au trimestre précédent (+22% contre +17% au premier trimestre 2021). L'usage moyen des utilisateurs des réseaux 4G atteint 11,6 Go par mois, soit +12% en un an. Depuis l'étranger, avec la réduction des restrictions de déplacements, le trafic de données augmente à nouveau, de 90% en un an ce trimestre, après un an de recul continu, et retrouve un niveau supérieur de 7% à celui d'avant la crise sanitaire.

Enfin, les SMS, dont le recul avait été multiplié par près de quatre avec la crise sanitaire, enregistrent une moindre baisse : -4% en un an ce trimestre contre -22% un an auparavant.