23 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Neural Up, une application qui permet de gérer son stress en quelques minutes

Crédit Photo : iTunes

Qualifié par l'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé) " fléau du monde occidental ", le stress touche aujourd'hui 89 % des français*. Plus précisément, 53 % des salariés et 65 % des managers** sont régulièrement angoissés et 50 à 60% des arrêts maladies sont dus au stress. Pour lutter contre cette épidémie du XXIe siècle, plusieurs méthodes de détente existent. Mais aujourd'hui une technologie se distingue.

Développée par iCare Sciences, jeune start-up implantée à Marseille, Neural Up est l'application qui permet de gérer son stress en quelques minutes. Son principe ? Proposer d'écouter un morceau de musique qui, couplé à une technologie neuroaccoustique innovante, régule l'état émotionnel. Zoom sur cette application à télécharger gratuitement jusqu'au 1er janvier 2020.

Tensions dans la vie professionnelle, fragilisation des cellules familiales, problèmes financiers… les causes du stress sont multiples et ne tendent pas à se réduire. A l'origine de nombreuses pathologies, le stress, coûte ainsi 2 à 3 milliards d'euros par an à l'économie et, est aujourd'hui principalement traité par des solutions médicales et médicamenteuses. Véritable enjeu de santé publique, il nécessite donc une prise en charge préventive.

Certaines disciplines permettent de lutter contre les effets du stress : le sport, la relaxation, le yoga, la sophrologie ou encore la méditation font leur preuve. Toutefois, toutes ces pratiques demandent de l'apprentissage et tous ne peuvent pas s'y adonner par manque de temps ou de moyens. C'est pourquoi iCare Sciences a imaginé l'application de relaxation Neural Up. Reposant sur une technologie neuroaccoustique validée scientifiquement, et accessible à tous, Neural Up permet de prendre en main sa santé de façon préventive en réduisant le stress et l'anxiété et en améliorant le sommeil et la concentration.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.