06 mai 2024 à 00h15 par La rédaction | 06 mai 2024 à 09h55

Nokia 215 4G, 225 4G et 235 4G : des téléphones basiques pour un retour à l'essentiel

Dans un monde dominé par les fonctionnalités avancées des smartphones, Nokia lance trois nouveaux téléphones portables qui misent sur la simplicité, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs qui recherchent un appareil dédié à la communication basique.

Cette nouvelle gamme composée de trois modèles : Nokia 215 4G, le Nokia 225 4G et le Nokia 235 4G, conviennent parfaitement aux utilisateurs qui recherchent l'essentiel, sans les complexités souvent présentes sur les modèles plus sophistiqués.

Nokia 225 4G

Le Nokia 225 4G est conçu pour ceux qui recherchent un téléphone simple. Disponible en deux couleurs : rose et bleu foncé, il est proposé au prix de 59€.

Doté d'un écran LCD de 2,8 pouces, il offre un confort visuel optimal. Pour vos appels et votre musique, il dispose d'un port audio jack et d'un lecteur MP3. Sa batterie de 1450 mAh offre une autonomie d'environ 9,8 heures en conversation. Le rechargement s'effectue via le port USB-C.

Côté stockage, le téléphone dispose de 64 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go, extensible jusqu'à 32 Go via une carte micro SD.

Nokia 215 4G

La version 215 4G profite d'un large écran LCD IPS de 2,8 pouces avec une résolution QVGA. Doté d'une batterie de 1450 mAh, il offre aussi une autonomie d'environ 9,8 heures, et se recharge facilement grâce au port USB-C. Sa mémoire interne de 128 Go est extensible jusqu'à 32 Go via une carte micro SD. Le 215 4G ne dispose pas d'une caméra. Disponible en pêche, noir et bleu foncé, il est commercialisé au prix de 49 €.

Nokia 235 4G

Seul le 235 4G dispose d'un appareil photo principal de 2MP et un appareil photo VGA arrière. Il est doté d'une batterie amovible de 1450 mAh. Ce modèle intègre une radio FM, le Bluetooth 5.0. Sa mémoire RAM est de 64 Go et sa mémoire interne est de 128 Go, extensible jusqu'à 32 Go via une carte micro SD.

Au tarif de 79 €, le Nokia 235 4G est disponible en trois coloris : bleu, noir et violet.

A titre d'information, les trois appareils sont livrés avec le légendaire jeu Snake…